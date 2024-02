A “Seção dos Poetas Torturados” de Taylor Swift deveria conter um apóstrofo?

Então, como deveria ser o título? Antes de você decidir que estourou uma controvérsia na escala de Kanye West x Taylor Swift, saiba que o consenso dos gramáticos profissionais é: realmente depende de Swift.

Primeiro, não há nada de errado com nenhum dos títulos possíveis. “Cada versão é gramaticalmente correta, mas transmite seu próprio significado único”, disse Weinberg.

Os gramáticos dizem que Swift não apenas teve uma escolha de uso, mas também pode ter escolhido aquele apropriado ao significado pretendido.

“Acho que a opção sem apóstrofo é de longe a opção mais atraente e lógica”, disse Ellen Goffin, autora de Rebel with a Subjunctive: Tales and Advice from a Wandering Grammarian. “Acho que há muitos poetas torturados e entendo 'poetas' como um adjetivo. É uma seção de poetas torturados. Não quero um apóstrofo aí! Confio no uso de apóstrofo por Taylor Swift.”

“O título é bom sem apóstrofo; o Departamento de Assuntos de Veteranos não usa um”, disse Mark Bolick, editor assistente de padrões do The New York Times. “O que é bom o suficiente para a designação oficial do governo dos EUA deve ser bom o suficiente para Taylor Rápido.” “

Weinberg também gostou da escolha de Swift: “Gosto de pensar em poetas torturados que sairiam coletivamente em sua própria seção, um espaço para sentir seus sentimentos e escrever sobre eles em um ambiente de apoio”.