Decodificado: como a Covid se torna mais contagiosa

Os cientistas descobriram uma estratégia astuta usada pelo vírus que causa a Covid-19, o SARS-CoV-2, para aumentar a sua infecciosidade.

A equipe da École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), na Suíça, concentrou-se na notória proteína spike do vírus, que lhe permite entrar e infectar células humanas.

Ao infectar um hospedeiro, o SARS-CoV-2 manipula a sua maquinaria celular para modificar uma enzima que então sobrecarrega a capacidade do pico de invadir outras células. A enzima, abreviada como ZDHHC20, geralmente marca as proteínas com uma pequena molécula gordurosa que muda a forma como elas funcionam.

Mas após a infecção, o vírus assume o controle da enzima ZDHHC20, revelou a pesquisa publicada na revista Nature Communications.

“No nosso trabalho anterior, descobrimos a enzima que modifica a proteína SARS-CoV-2 – acrescenta-lhe lípidos – que é essencial para a fusão do vírus com as células-alvo”, disse Jesu van der Goot da EPFL. Faculdade de Ciências da Vida.

“O que estamos mostrando agora é que o vírus realmente melhora a enzima, causando uma alteração na transcrição do seu gene”, acrescentou Van der Goot.

Ao analisar os efeitos do SARS-CoV-2 no gene (zdhhc20), os investigadores descobriram que o vírus desencadeia uma mudança no local de início da transcrição – a parte do gene onde inicia o processo de ser “lido” numa proteína .

Estudando células in vitro e in vivo, confirmaram que esta “alteração transcricional” produz uma enzima contendo 67 aminoácidos adicionais. Isto é suficiente para aumentar 37 vezes a atividade de adição lipídica no pico, levando a um aumento significativo na infecção viral.

A equipe também usou marcação metabólica, Western blotting e imunofluorescência para visualizar e quantificar proteínas, obtendo uma visão abrangente das táticas de manipulação do vírus.

Indo mais fundo, os pesquisadores descobriram que essa mudança no início da transcrição dos genes parece ser algo que as células normalmente fazem em resposta ao estresse ou aos desafios – no caso do estudo, a colite induzida quimicamente.

O que isto significa é que o SARS-CoV-2 sequestra uma via de resposta a danos celulares pré-existente para gerar mais vírus infecciosos.

Esta descoberta destaca as táticas do SARS-CoV-2 para aumentar a sua infecciosidade, fornece um modelo para potenciais tratamentos e sugere que outros vírus podem usar estratégias semelhantes para cooptar as defesas do hospedeiro.

Além disso, os resultados sugerem que a resposta celular melhorada pelo vírus pode ser uma resposta geral a diferentes factores de stress, estendendo os resultados do estudo para além da infecção viral.