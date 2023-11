Além dos alimentos processados: novos insights sobre o que impulsiona nossas escolhas alimentares

resumo: Um novo estudo desafia as suposições prevalecentes sobre as preferências alimentares, especialmente em relação aos alimentos ultraprocessados ​​(AUPs).

Envolvendo 224 adultos, o estudo analisou respostas a imagens de 52 alimentos familiares, avaliando fatores como densidade energética, nível de processamento e relação carboidrato/gordura. Surpreendentemente, os UPFs não foram considerados mais agradáveis ​​ou desejáveis ​​do que as opções menos processadas. Em vez disso, os alimentos com uma proporção equilibrada de carboidratos e gorduras e maior intensidade de sabor, mas menor teor de fibras, foram os mais preferidos.

Esta investigação sugere que as nossas preferências inerentes podem ser direcionadas para a maximização da ingestão calórica em detrimento da saciedade, uma característica que é adaptativa à disponibilidade flutuante de alimentos, mas é problemática em contextos modernos de abundância alimentar.

Principais fatos:

Ao contrário da crença popular, os AUP não são mais preferíveis ou desejáveis ​​do que alimentos menos processados. Alimentos com proporção equilibrada de carboidratos e gordura e maior intensidade de sabor foram os mais preferidos. O estudo sugere que os humanos preferem inatamente alimentos que sejam menos saciantes, mas mais calóricos, refletindo uma adaptação evolutiva para maximizar a ingestão de calorias.

fonte: Universidade de Bristol

O estudo, liderado pelo Grupo de Nutrição e Comportamento de Bristol, queria testar suposições comuns, mas em grande parte não testadas, de que a densidade energética dos alimentos (calorias por grama), o nível de processamento e a proporção de carboidratos para gordura são fatores-chave que influenciam o desejo de comer. comer E o desejo por isso.

No ensaio, que incluiu 224 voluntários adultos, foram mostradas aos participantes imagens coloridas de 24 a 32 alimentos familiares, variando em densidade energética, nível de processamento (incluindo AUPs) e proporção de carboidratos para gordura. Foram 52 alimentos diferentes no total, entre abacate, uva, castanha de caju, camarão, azeitona, muffin de mirtilo, pão crocante, linguiça de calabresa e sorvete.

Os participantes foram então solicitados a avaliar os alimentos em termos de prazer gustativo (gosto), desejo de comer, doçura e salgado enquanto imaginavam saboreá-los. Este método foi validado, por exemplo, ao encontrar uma forte relação entre as classificações de doçura e o teor de açúcar dos alimentos.

Os resultados do estudo mostraram que, em média, os AUP não eram mais desejáveis ​​ou desejáveis ​​do que os alimentos processados ​​ou não processados. No entanto, os alimentos que combinavam quantidades iguais (em termos de calorias) de hidratos de carbono e gorduras eram mais preferidos e desejados do que os alimentos que continham o mesmo número de calorias, principalmente como hidratos de carbono, ou principalmente gordura. Isso é conhecido, em pesquisas anteriores, como efeito “combo”.

Outros resultados revelaram que os alimentos contendo maiores quantidades de fibra alimentar eram menos preferidos e desejados, e que os alimentos com sabor mais intenso (principalmente relacionado ao nível de doçura e salgado) eram mais preferidos e desejados.

O professor Peter Rogers, da Escola de Ciências Psicológicas e principal autor do estudo, comentou que os resultados para UPFs foram surpreendentes. Ele disse: “Nossos resultados desafiam a suposição de que os alimentos ultraprocessados ​​são ‘hipersaborosos’, e parece estranho que isso não tenha sido testado diretamente antes”.

“No entanto, embora o ultraprocessamento não tenha previsto de forma confiável a palatabilidade em nosso estudo, a proporção de carboidratos e gordura do alimento, o conteúdo de fibra alimentar e a intensidade do sabor o fizeram – na verdade, essas três características juntas foram responsáveis ​​por mais da metade da variação no gosto pelos alimentos que consideramos. com experiência.

“Os resultados de doçura e salinidade são consistentes com o nosso desejo inato de doçura e salinidade. Os resultados da proporção de carboidratos para gordura e fibras podem estar relacionados a outra característica importante que determina o quão desejável somos para comer.”

“Nossa proposta é que os humanos sejam programados para aprender a preferir alimentos que contenham quantidades iguais de carboidratos e gordura, e menores quantidades de fibras, porque esses alimentos têm menos calorias. Em outras palavras, valorizamos mais as calorias do que a saciedade.”

“Por outro lado, esta característica ajuda-nos a maximizar a ingestão de calorias e a construir reservas de gordura quando os alimentos são abundantes – adaptativos em condições onde o fornecimento de alimentos é incerto ou flutua sazonalmente, mas não quando os alimentos estão continuamente disponíveis para além das nossas necessidades”.

O Grupo de Nutrição e Comportamento está atualmente testando a ideia de calorias versus saciedade em estudos adicionais de preferências alimentares e de refeições, inclusive em diferentes países e cozinhas.

Financiamento: Esta pesquisa foi financiada pela Escola de Ciências Psicológicas da Universidade de Bristol.

Sobre pesquisas em neurociência e notícias sobre dieta

autor: Joan Frier

fonte: Universidade de Bristol

comunicação: Joan Fryer – Universidade de Bristol

foto: Imagem creditada ao Neuroscience News

Pesquisa original: Acesso livre.

“Evidência de que a proporção de carboidratos e gordura e o sabor, mas não a densidade energética ou o nível de processamento NOVA, são determinantes da preferência alimentar e da recompensa nutricional.“Por Peter Rogers et al. apetite

um resumo

Evidência de que a proporção de carboidratos e gordura e o sabor, mas não a densidade energética ou o nível de processamento NOVA, são determinantes da preferência alimentar e da recompensa nutricional.

Este estudo hipotético (on-line) testou suposições comuns, mas em grande parte não testadas, de que a densidade energética dos alimentos, o nível de processamento (categorias NOVA) e a proporção de carboidratos para gordura (FC) são determinantes-chave da recompensa alimentar.

Participantes individuais (224 mulheres e homens, idade média de 35 anos, 53% com peso saudável, 43% com sobrepeso ou obesidade) foram designados para um dos três braços de estudo, dentro dos sujeitos: densidade de energia (32 alimentos), ou nível de energia . Tratamento (24 alimentos) ou percentual de fibrose cística (24 alimentos). Eles avaliaram os alimentos em termos de prazer gustativo (gosto), desejo de comer (recompensa alimentar), doçura, salgado e intensidade de sabor (para análise foi calculada a intensidade média de sabor).

Contrariamente às nossas hipóteses, não houve relação positiva entre gosto ou recompensa alimentar e densidade energética ou nível de processamento. Como hipotetizado, os alimentos que combinavam quantidades iguais de energia proveniente de hidratos de carbono e gorduras (alimentos complexos), e alimentos com sabor mais intenso, obtiveram pontuações mais elevadas tanto em gosto como em recompensa nutricional.

Descobertas adicionais foram que a FC, a intensidade do sabor e o conteúdo de fibra alimentar (negativamente), independentemente da densidade energética, foram responsáveis ​​por 56% e 43% da variação no gosto e na recompensa alimentar, respectivamente. Interpretamos os resultados da proporção de FC e fibra em termos da relação energia-saciedade (VHS) da dieta, onde a VHS para alimentos combinados é alta e a VHS para alimentos ricos em fibras é baixa.

Sugerimos que a medida da VHS seja levada em consideração ao projetar estudos futuros sobre os efeitos da composição dos alimentos na recompensa, preferência e ingestão alimentar.