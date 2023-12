'Decepcionante' Broncos Russell Wilson planeja puni-lo por se recusar a mudar de contrato

O quarterback do Denver Broncos, Russell Wilson, disse que ficou “decepcionado” e “surpreso” quando o técnico Sean Payton lhe disse esta semana que ele ficaria no banco nos dois últimos jogos da temporada.

Wilson, que falou na sexta-feira pela primeira vez desde que Payton anunciou que Jarrett Stidham seria o zagueiro titular do time pelo resto da temporada, disse que a notícia o surpreendeu em grande parte porque o Broncos (7-8) ainda está na disputa pelos playoffs entrando na semana. 17º confronto com o time Los Angeles Chargers, jogo em que Wilson será o segundo quarterback.

“Senti que estávamos fazendo algo especial e novo”, disse Wilson. “Obviamente tivemos alguns jogos difíceis, alguns jogos difíceis, mas ainda temos uma chance. No final do dia, o que Deus escreveu para mim, ainda terei fé Nele. dar o meu melhor todos os dias e ser o mais profissional possível, independentemente das circunstâncias.” “Aprendi isso há muito tempo.”

Wilson disse que Denver ligou para ele após a vitória na semana 8 sobre o Kansas City Chiefs e disse que se ele não desistisse da garantia de lesão em seu contrato, ele seria banido.

“Vencemos os Chiefs. Eles vieram até mim no início da semana de folga – segunda ou terça – e me disseram que se eu não mudasse meu contrato e garantisse minha lesão, ficaria no banco pelo resto do ano. o ano… Fiquei definitivamente decepcionado com isso.

Wilson confirmou relatos de que a NFLPA foi notificada do pedido dos Broncos.

“Eu não queria assumir garantias de lesão”, disse ele. “Este jogo é um jogo físico, jogo há 12 anos e isso é importante para mim.

No final das contas, os Broncos não contrataram Wilson após a semana de folga. Ele começou os próximos sete jogos, mais recentemente a derrota de domingo por 26-23 para o New England Patriots. Payton disse que sentar no banco agora é uma decisão estritamente baseada no desempenho. Wilson virou a bola cinco vezes enquanto o Broncos fazia 1-3 em seus últimos quatro jogos.

Payton, que falou na sexta-feira, disse que “não estava a par” de quaisquer discussões que a equipe teve com Wilson quando o quarterback veterano foi abordado sobre uma alteração em seu contrato.

“Eu lido com o futebol”, disse Payton. “… Isso é algo que (gerente geral) George (Patton) e o front office (identificador) são.” Não estou envolvido em nada disso. Claro, estou envolvido em muita coisa, mas… haverá um momento e um lugar no final da temporada em que você poderá ter algumas perguntas e outra pessoa poderá respondê-las. “Meu foco estava em vencer.”

Payton reiterou sua posição no início da semana de que colocar Wilson no banco é uma decisão exclusivamente baseada no futebol.

“Eu sei como parte disso está escrito, mas essa decisão é exatamente o que acho que nos dá a chance de vencer o número 8. Agora, é uma decisão difícil, mas não há outra decisão – para mim e onde estou.” Minha carreira, tudo que me importa é conseguir outra vitória. Não haverá outros motivos. Ross teve uma ótima semana. Ele tratou do assunto profissionalmente.”

Wilson disse que ainda espera permanecer no Denver após esta temporada, mas reconheceu que seu futuro pode estar em outro lugar.

“No final das contas, adoro este jogo”, disse Wilson.

Leitura obrigatória

(Foto: Andy Cross/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images)