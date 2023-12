Braves adquire Chris Sale, dinheiro do Red Sox em troca de Vaughn Grissom

O Atlanta Braves adquiriu Chris Sale do Boston Red Sox para o infielder Vaughn Grissom no sábado, reforçando sua rotação com o sete vezes All-Star e esperando completar uma escalação do calibre da World Series.

Sale renunciou à cláusula de proibição de negociação para concluir o acordo, que se seguiu a meses de esforços dos Braves para adicionar um titular a uma rotação que já incluía Spencer Strider, Max Fried e Charlie Morton. Embora Grissom fizesse parte de possíveis negócios neste inverno, incluindo ofertas para o destro Dylan Cease do Chicago White Sox, ele acabou sendo o que foi necessário para conseguir Sale, que está indo para Atlanta com US$ 17 milhões para substituir seu salário de US$ 27,5 milhões em 2018. 2024, segundo fontes.

Sale, 34, está saindo de sua melhor temporada desde 2019, tendo registrado um ERA de 4,30 em 102 entradas, com 125 eliminações, 29 caminhadas e 15 home runs permitidos. De 2020 a 2022, Sale lançou apenas 48 entradas. A cirurgia de Tommy John o manteve afastado em 2020 e na maior parte de 2021, e uma lesão na costela atrasou sua estreia em 2022 por vários meses, mas o running back quebrou o dedo mínimo esquerdo em sua primeira partida e encerrou sua temporada.

Escolhas dos editores 2 relacionados

As habilidades de Sale, embora não tão dinâmicas quanto seu pico excepcional, ainda estão bem acima da média, e Atlanta o colocará em uma rotação que está entre as melhores do beisebol. Os Braves abriram a entressafra como favoritos da World Series, mas depois que os Los Angeles Dodgers contrataram a dupla de estrelas Shohei Ohtani e o destro Yoshinobu Yamamoto, eles ficaram à frente de Atlanta. Sale, que tem 120-80 anos com um ERA de 3,10 e a maior taxa de strikeout de todos os tempos para um arremessador inicial – 11,1 por nove entradas, em comparação com apenas 2,1 caminhadas por nove – foi um dos melhores arremessadores de sua geração e está programado para chegar gratuitamente agência após 2024.

Os Braves, abastecidos com All-Stars em sete das nove posições ofensivas e saindo de uma difícil série de divisão após uma temporada regular de 104 vitórias, foram o time mais quente do beisebol neste inverno. O presidente de operações de beisebol, Alex Anthopoulos, fez nove negociações neste inverno e movimentou dezenas de milhões de dólares, tudo em uma tentativa de atualizar seu time no meio de uma janela rara.

Nenhuma equipe negociou contratos de longo prazo como os Braves. Entre os presos: o atual MVP da Liga Nacional Ronald Acuna Jr. (até 2028), o homem da terceira base Austin Riley (2033), o homem da primeira base Matt Olson (2030), o homem da segunda base Ozzie Albies (2027) e o jogador de campo Michael Harris II (2032), o apanhador Sean Murphy (2029) e Strider (2029), que terminou em quarto lugar na votação de Cy Young este ano.

Sem um caminho claro para Grissom conseguir rebatidas regulares – ele também jogou fora de campo, mas a troca por Jared Kelenic deu ao Atlanta seu defensor esquerdo – ele se tornou dispensável. Grissom, que completa 23 anos esta semana, fez sua estreia na liga principal em 2022, depois de apenas 22 jogos acima da Classe A. Ele parecia um jogador da liga principal em seus primeiros 26 jogos, atingindo 0,347/0,398. / 0,558 enquanto trabalhava em Lajra. Albi. Depois que Dansby Swanson partiu para o Chicago Cubs como agente livre, Grissom entrou em 2023 na esperança de substituí-lo como shortstop. Orlando Arcia ganhou o cargo no treinamento de primavera, e Grissom passou a maior parte da temporada na Triple-A, atingindo 0,330/0,419/0,501 jogando principalmente como shortstop. Em tempo limitado da grande liga, ele acertou 0,280/0,313/0,347, mas teve dificuldades defensivas no shortstop.

Grissom poderia preencher o cargo aberto na segunda base do Red Sox, que tem sido objeto de ressentimento por parte da base de fãs cada vez mais inquieta de Boston. Depois de um inverno em que gastaram apenas US$ 1 milhão, o novo diretor de beisebol Craig Breslow fez sua primeira grande contratação, dando ao destro Lucas Giolito um contrato de dois anos no valor de US$ 38,5 milhões, que inclui uma opção de exclusão após a primeira temporada.

Boston imediatamente mudou em outra direção, transferindo Sale sete anos depois de ser adquirido em uma negociação de grande sucesso que enviou os prospectos Yoan Moncada e Michael Kopesh para o White Sox, onde Sale passou suas primeiras sete temporadas na liga principal. Sale chegou em 2017 como a estrela do Boston, terminou em segundo lugar na votação de Cy Young da Liga Americana e em 2018 encerrou uma vitória na World Series contra os Dodgers. Nas últimas quatro temporadas, nas quais Sale perdeu um tempo significativo, os Red Sox terminaram em último lugar no AL East três vezes.

Os Braves, que venceram a World Series de 2021, entrarão em 2024 talvez com sua equipe de arremessadores mais profunda sob o comando de Anthopoulos. Além de Strider, Fried, Seal e Morton, há uma série de candidatos dignos ao quinto lugar. Depois de assistir às lesões causadas pelo clima do Texas em seu caminho para o título da World Series, a profundidade inicial do Braves é invejável. Isso inclui a única contratação de agente livre neste inverno – o destro Reynaldo Lopez, que recebe US$ 30 milhões em três anos – bem como o All-Star Bryce Elder de 2023, o principal prospecto AJ Smith-Shawver, o campeão da World Series Ian Anderson e possivelmente V. Mais tarde na temporada, Hairston e Waldrep foram selecionados na primeira rodada de 2023.