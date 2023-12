O recebedor do Browns, Elijah Moore, recebeu alta do hospital depois de passar a noite monitorando uma concussão: golpes rápidos para Kevin Stefanski

CLEVELAND, Ohio – O corpo de Elijah Moore tremeu em campo depois que o linebacker dos Jets, C.J. Mosley, colocou a cabeça no chão durante a vitória de domingo por 37-20 nos playoffs sobre os Jets, e ele foi rapidamente excluído do jogo devido a uma concussão.

Mas o ferimento na cabeça de Moore foi tão preocupante que ele foi levado a um hospital local para observação durante a noite. Felizmente, ele está em casa agora, mas isso foi uma nota de rodapé irritante para uma noite gloriosa no Cleveland Browns Stadium.

Mais cobertura do Cleveland Browns

“Não tenho muitas outras informações além de dizer que ele está melhor”, disse Stefanski. “Ele está em casa. Tenho enviado mensagens de texto para ele. Essas coisas são sempre assustadoras, como todos sabemos, mas direi isso sobre ele – estou muito orgulhoso dele. Ele estava indo. Pensei no caminho que ele tomou conseguir aquela aterrissagem foi incrível. Ele fez acontecer.” “Ótimo trabalho para nós e com Amari (Cooper) caindo. Coloque-o naquele lugar e você não perdeu nada. Quero dizer, a jogada que ele fez para quebrar longe foi quase uma interceptação. Divida, agarre. Ele foi excelente. “

Moore, o ex-Jet, acertou 5 de 6 alvos em 61 jardas, incluindo uma corrida de TD de 8 jardas que fez 27-7 no segundo quarto. Ele conseguiu uma rota lateral de 22 jardas antes de Mosley perfurar a grama de cabeça, o que não agradou Joe Flacco.

“Estou com muito calor”, disse ele. “É uma pena que Elijah tenha levado uma pancada na cabeça, mas estou muito feliz por ele, pela maneira como ele se apresentou esta noite e fez um grande jogo para nós. “

Stefanski apreciou a ética de trabalho incansável e o altruísmo de Moore nesta temporada. Em várias ocasiões, ele foi pressionado a assumir o papel de Cooper como Receptor X e estava à altura da ocasião. Na noite de quinta-feira, Cooper sofreu um arranhão de última hora quando machucou o calcanhar na semana passada em Houston, e Moore teve sua melhor metade da temporada.

“Ele aparece todos os dias, faz seu trabalho, treina muito, então estou orgulhoso de ele ter tido essa oportunidade ontem à noite, pegando as bolas e fazendo algo com elas”, disse Stefanski. “E você sabe, temos a sorte de ter vários jogadores diferentes na frente com quem podemos levar a bola e nos sentir bem. E Elijah é definitivamente um deles.”

Uma jogada após a lesão, os Browns fizeram os Jets pagarem novamente com um passe de 50 jardas de Flacco para Jerome Ford. Flacco foi sinalizado com máscara por Quinnen Williams, mas recuperou o equilíbrio, correu para a esquerda e fez um passe curto para Ford, que ultrapassou os defensores, quebrou os tackles e chegou à end zone em meio ao trânsito do lado esquerdo.

Aqui estão algumas outras visitas rápidas de Stefanski:

Cooper tem um tempo de recuperação mais longo

Cooper, que tentou fazer aquecimento antes do jogo, mas estava estremecendo de dor, tem um “tchau” neste fim de semana para se recuperar antes que os Browns sigam para Cincinnati na próxima semana.

Se os Browns não tiverem chance de vencer a AFC North e o número 5 estiver garantido, Stefanski dará descanso a alguns de seus jogadores lesionados. Ele pensou que Cooper poderia jogar, mas o vilão não cooperaria.

“É realmente difícil identificar o que está acontecendo nestas curtas semanas”, disse Stefanski. “Você entra nisso e não sabe até que os caras entram em campo e têm que se mudar no caso do Amare e ele não pôde ir e tentou como um louco, mas acho que o descanso será uma grande coisa neste fim de semana e então nós vou ver como ele se sai na próxima semana.

Iniciantes estão descansando

Stefanski verá como vão as coisas neste fim de semana antes de decidir como proceder contra o Bengals.

“Depende muito de onde você está e do que você acha que precisa para seu time de futebol”, disse ele. “Obviamente, há partes móveis aqui nos últimos jogos, então veremos como será no domingo e então tomaremos as decisões apropriadas, mas isso não muda o fato de que queremos terminar fortes.”

Se os 12-3 Ravens vencerem os 11-4 Dolphins em Baltimore no domingo, eles conquistarão a divisão e o primeiro lugar, com uma despedida no primeiro turno. Do jeito que está, os Browns vencerão a AFC North se os Ravens perderem para Miami e depois para Pittsburgh em casa na próxima semana.

Dustin Hopkins e Corey Bojorquez

Stefanski não tem certeza se no final conseguirá algum de seus jogadores de volta. Hopkins (músculo posterior da coxa esquerdo) e Bojorquez (quadríceps esquerdo) foram substituídos por Riley Patterson e Matt Haack. Patterson fez 3 dos 4 pontos extras e um field goal de 33 jardas. Foram os pontos extras que o tiraram de Detroit: ele perdeu dois dos três em dois jogos e eles o eliminaram.

“Acho que Corey provavelmente tem mais chances do que Dustin, mas veremos como será nos próximos dias”, disse Stefanski.

Grandes elogios a Jerome Ford

Stefanski elogiou Ford, que correu tão forte quanto durante toda a temporada, e também aguentou dois passes de TD, um de 7 jardas e outro de 50 jardas, cerca de 40 dos quais foram executados após a recepção.

“Ele estava correndo muito”, disse Stefanski. “Achei que os caras fizeram um bom trabalho ao mover aquela frente defensiva, o que novamente é muito bom contra a corrida, mas Jerome correu muito. Achei que todos os corredores correram muito, e depois a jogada que Jerome fez no final do inning foi inacreditável, pegar o Joe A partir daí, ele pegou a bola, aí o resto ficou por conta do Jerome e ele não teria negado.

Ford ganhou 64 jardas em 12 corridas (média de 5,3) e pegou dois passes – ambos TDs – para 57 jardas.