De COVID a SARS e MERS, os cientistas acreditam que podem criar uma vacina contra o coronavírus “universal”

Uma das partes mais difíceis de conter a pandemia de COVID-19 com vacinas é acompanhar os picos. Variantes de astuto e Delta mortal para mim Misericórdia não durou muito mo Ele provou sua capacidade de escapar de algumas das defesas das vacinas atuais, pois as vacinas atuais foram criadas para combater iterações anteriores do vírus. Por exemplo, a vacina COVID-19 da AstraZeneca demonstrou ser 74,5% eficaz contra a variante alfa que foi inicialmente descoberta, enquanto a vacina se provou apenas 67,0% Ativo em relação à variável delta.

Na verdade, as mutações de vírus criam uma espécie de corrida armamentista entre humanos e vírus. A gripe é um excelente exemplo dessa corrida armamentista: todos os anos, as empresas farmacêuticas desenvolvem uma nova vacina contra a gripe para a mais recente mutação e, a cada ano, geram uma nova mutação para a qual novas vacinas devem ser desenvolvidas.

Portanto, é lógico que o Santo Graal das vacinas pode proteger contra todas as variantes de uma classe de vírus. Este sonho de acordo com os pesquisadores por trás de um último papel No Journal of Clinical Investigation, pode um dia se tornar realidade – pelo menos para os coronavírus.

Cientistas da Northwestern Medicine descobriram que pessoas que desenvolvem imunidade a um tipo de coronavírus – seja por vacinação ou devido a uma infecção natural – geralmente têm ampla imunidade a coronavírus semelhantes. Os pacientes previamente infectados com o Coronavírus têm imunidade que os protege parcialmente de infecções causadas por vários coronavírus. Da mesma forma, os anticorpos extraídos de humanos vacinados contra SARS-CoV-2 mostraram ter alguma proteção contra coronavírus, como aqueles que causam o resfriado comum (OC43), bem como alguma proteção de um parente próximo de SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 (coloquialmente conhecido como SARS).

A correspondência entre a vacinação contra o vírus Corona e a prevenção de outros também apareceu em outros animais. Os camundongos que receberam vacinação contra SARS-CoV-1 foram imunoprotegidos da exposição intranasal ao SARS-CoV-2.

A ideia de obter uma vacina universal para o vírus Corona impressionou os especialistas em saúde pública Anos. Esses vírus causam muitas epidemias em diferentes espécies, incluindo humanos e pássaros. Os coronavírus, um tipo de vírus de RNA, são conhecidos por suas pontas em formato de taco que se projetam do lado externo de seu centro esférico. Existem três tipos de coronavírus que podem causar doenças em pessoas: Embecovírus, que geralmente são responsáveis ​​pelo resfriado comum. Os vírus Merbeck, responsáveis ​​pela síndrome respiratória do Oriente Médio; e sarbecovírus, que incluem o SARS-CoV-1 (o vírus que causou o surto de SARS em 2003) e o SARS-CoV-2.

Os cientistas dizem que essas três famílias diferentes de coronavírus são tão únicas que é improvável que uma única vacina seja capaz de combater espécies dentro dos três grupos. No entanto, este último estudo sugere que pode chegar o dia em que uma única vacina seja eficaz para todas as espécies dentro de cada família.

Os pesquisadores concluíram: “Essas descobertas fornecem a primeira evidência de que as vacinas MERS-CoV (e infecções anteriores MERS-CoV) podem fornecer ampla proteção contra MERS-CoVs heterogêneos, fornecendo uma justificativa para vacinas MERS-CoV globais.”

“Nosso estudo nos ajuda a reavaliar o conceito de uma vacina universal para o coronavírus”, explicou o autor Pablo Benaluza McMaster, professor associado de microbiologia e imunologia da Northwestern University. declaração. “Podemos acabar com uma vacina genérica para cada uma das principais famílias de coronavírus, por exemplo, uma vacina universal para SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 e outros coronavírus associados a SARS; ou um Embecovírus universal para HCoV-OC43 e HKU1 que causam resfriados. ”

Como Penaloza-MacMaster disse ao Denver Channel Embora as vacinas atuais tenham como alvo a proteína espinhosa no envelope do coronavírus que a ajuda a entrar nas células, uma vacina universal contra o coronavírus pode ter uma abordagem diferente. Uma possibilidade pode ser atingir o interior do coronavírus, atacando, por exemplo, o nucleocapsídeo no domínio do vírus. Outra pesquisa de Penaloza-MacMaster e sua equipe sugere que essa abordagem pode fornecer proteção mais ampla e ajudar a prevenir hackers.

Uma instituição de desenvolvimento de vacinas na Noruega está concedendo atualmente US $ 200 milhões em doações a cientistas que trabalham em uma vacina global contra o coronavírus. Além da Northwestern Medicine, há cientistas tentando desenvolver vacinas universais contra o coronavírus na University of Virginia, na Northwestern University Chapel Hill e na University of California-Irvine.