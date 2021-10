Por que a saúde pública está em crise: ameaças, saídas e novas leis

Muitos, particularmente em círculos conservadores, têm abraçado cada vez mais os direitos individuais sobre as responsabilidades coletivas, uma tendência que Rosner disse que mina a ideia de um contrato social no qual as pessoas trabalham juntas para um bem maior.

“É um momento frustrante”, disse ele. “O que torna uma comunidade se vocês nem mesmo podem se unir para manter seu povo saudável?”

Durante a pandemia, o governo federal economizou dezenas de bilhões de dólares para aumentar os testes, rastreamento de contatos e vacinação.

Em maio, o governo Biden anunciou que iria investir mais US $ 7,4 bilhões do pacote de estímulo da Covid-19 para treinar e contratar profissionais de saúde pública.

Mas enquanto as autoridades de saúde descreveram o dinheiro como necessário para ajudá-los a formar equipes rapidamente após anos de cortes no orçamento, muitos desses novos contratados eram trabalhadores temporários e uma grande parte dos gastos foi destinada a necessidades urgentes, como testes e vacinas. Novos fundos são freqüentemente canalizados por meio de programas estaduais ou de subsídios com condições, como um curto período de tempo para gastar dinheiro ou requisitos demorados para aprovações estaduais ou municipais. Alguns departamentos disseram que tiveram que demitir funcionários em horários inadequados durante o ano passado porque os fundos do subsídio acabaram.

E o financiamento nem sempre é. Várias autoridades locais de saúde disseram que esperavam que o dinheiro extra fosse gasto nos próximos dois a três anos. Eles compararam os fundos da Covid-19 ao dinheiro que foi despejado nos departamentos de saúde após os ataques de 11 de setembro, mas depois desapareceu quando as prioridades políticas mudaram.

Dezenas de departamentos disseram que, para se preparar para mais booms ou uma pandemia no futuro, o que eles realmente precisam é de uma base mais alta de pessoal qualificado e permanente. Em vez disso, compraram equipamentos ou, mais frequentemente, contrataram funcionários temporários, sabendo que precisariam dispensá-los quando o dinheiro acabasse.

Conseguir a aprovação do condado para contratar funcionários temporários no outono de 2020 estava demorando tanto que, quando seu departamento recebeu mais financiamento posteriormente, ela se concentrou em compras mais rápidas, como software, disse um oficial de saúde do condado de Berrine em Michigan. Quando o vírus se aproximou, teve que retirar os funcionários atuais de suas funções regulares.