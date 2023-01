Como você vê o “cometa verde” que todo mundo está falando?

Nas profundezas da Idade da Pedra, quando os neandertais ainda viviam lado a lado homo sapiensTalvez nossos ancestrais tenham ficado entusiasmados com a luz verde no céu noturno. Agora, esta luz –C/2022 E3 (ZTF) (mais famoso, o cometa verde)-está de volta.

A órbita altamente elíptica do cometa verde significa que levará muito tempo para que ele gire sobre a Terra novamente – cerca de 50.000 anos, para ser específico. E isso se ela repetir sua estada de 50.000 anos, e talvez não.

O cometa foi descoberto por astrônomos em março de 2022 usando o telescópio automatizado Samuel Oschin no Zwicky Transit Facility. Passou pelo periélio (quando está mais próximo do sol) em 12 de janeiro.

Observadores nos Estados Unidos podem ver o cometa agora até o início de fevereiro potencialmente a olho nu se você estiver em Uma área de visualização escura, mas suas chances serão melhores com binóculos ou um telescópio. A melhor hora para ver o cometa é antes do amanhecer, de acordo com a NASA.

O cometa fará sua maior aproximação ao nosso planeta em 2 de fevereiro. Sua aproximação mais próxima levará cerca de 0,29 UA (cerca de 27 milhões de milhas) da Terra. De acordo com EarthSky.

Currently, the comet is toward the constellation Boötes and near Hercules, EarthSky Reports. (Se você está tendo problemas para encontrar a localização do cometa, você pode consultar A Gráfico do céu interativo prático.) cometa A localização torna difícil para os observadores no Hemisfério Sul verem. De sua posição atual no céu noturno, seu caminho projetado traça seu caminho passando pela Ursa Menor (A Ursa Menor), passando perto de Camelopardis no momento de sua maior aproximação.

Os cometas brilham graças à sua composição química e luz solar. Os cometas que passam perto do Sol são iluminados e aquecidos por sua energia, fazendo com que as partículas em sua superfície evaporem e fiquem fluorescentes. As cabeças dos cometas brilham em verde quando contêm cianogênio ou carbono diatômico. De acordo com a NASA.

O cometa verde pode se tornar 5 magnitudes mais brilhante quando se aproximar da Terra. De acordo com EarthSky. Quanto menor o número, mais brilhante o objeto. lua cheia tamanho virtual é de cerca de -11, Os objetos mais fracos vistos pelo Telescópio Espacial Hubble têm uma magnitude de 30. De acordo com a Britannica. As estrelas mais fracas que o olho nu pode ver são cerca de 6 magnitudes.

Embora o cometa possa atingir 5 magnitudes de brilho, ele Pode ser útil usar binóculos ou um telescópio se você tiver dificuldade em localizar o objeto Em uma noite clara.

A rocha espacial que se aproxima não é o único cometa verde; Em 2018, o cometa 46P/Wirtanen Era brilhante o suficiente para os observadores verem a olho nu, e em 2021O cometa Leonard brilhava em verde enquanto a bola de gelo fazia sua trajetória cósmica.

Portanto, fique de olho nas noites claras que virão. Se você vir algo com um leve brilho verde, provavelmente é nosso mais novo visitante cósmico.

