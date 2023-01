Como o exercício pode mitigar o declínio relacionado à idade na estrutura e função do músculo esquelético

resumo: O estudo revelou que o exercício está associado à remodelação do núcleo miofascial e pode contribuir para os efeitos protetores do exercício na função muscular ao longo da vida.

Fonte: King’s College Londres

A pesquisa descobriu que o exercício está associado a alterações no núcleo das fibras musculares e pode contribuir para os efeitos protetores do exercício na função muscular ao longo da vida.

Os autores do artigo, da Faculdade de Medicina e Ciências Cardiovasculares e Metabólicas e do Centro de Ciências Fisiológicas e Aplicadas Humanas, isolaram fibras musculares isoladas de indivíduos jovens e idosos treinados com exercícios.

Em particular, eles usaram tecidos de jovens maratonistas e ciclistas mais velhos – com os últimos capazes de pedalar 100 km em menos de 6,5 horas (com idade média de 76 anos).

Notavelmente, eles descobriram que os miócitos – comumente referidos como o ‘centro de controle’ das fibras musculares – eram mais esféricos, menos deformados e continham mais uma proteína chamada lamin A do que os indivíduos não treinados. Estudos paralelos em ratos confirmaram alterações na lâmina A e mostraram que os núcleos musculares eram mais rígidos como resultado do exercício.

escrever em Revista de Fisiologiaconcluíram que o exercício está associado à remodelação miofascial, que é mantida em idosos, e pode contribuir para os efeitos protetores do exercício na função muscular ao longo da vida.

O declínio relacionado à idade na função muscular esquelética, como força e resistência muscular, pode levar à diminuição da qualidade de vida. Embora se saiba que o exercício pode mitigar o declínio da função muscular, os mecanismos exatos que controlam esse processo não são totalmente compreendidos.

A caracterização das alterações celulares relacionadas ao exercício pode melhorar nossa compreensão de como o exercício estende as funções no envelhecimento.

Além de abrigar o genoma da célula, o núcleo é capaz de sentir e responder a forças físicas, que podem alterar a forma do núcleo e ativar vias de comunicação celular.

Defeitos nas proteínas que controlam os mecanismos nucleolares, como a lamina A, são características de algumas doenças, incluindo doenças cardíacas, distrofia muscular e distúrbios do envelhecimento prematuro.

Nessas condições, os núcleos ficam distorcidos e mais dúcteis, com comunicação celular anômala. No entanto, se essas características específicas são afetadas pelo envelhecimento e pelo exercício não era conhecido anteriormente.

Os pesquisadores especularam que os núcleos das células musculares, chamados miócitos, apresentariam anormalidades semelhantes à laminopatia em indivíduos idosos.

O Dr. Matthew Stroud, pesquisador principal do laboratório de Stroud, disse: “Embora saibamos que o exercício pode neutralizar vários aspectos prejudiciais do processo de envelhecimento, nossa compreensão molecular disso é incompleta. Aqui usamos humanos e camundongos para mostrar que as mudanças na forma e a estrutura do núcleo nos músculos estão intimamente relacionados ao exercício.

O declínio relacionado à idade na função muscular esquelética, como força e resistência muscular, pode levar à diminuição da qualidade de vida. A imagem é de domínio público

Como guardiões do genoma, os eucariotos controlam o destino e a função das células, e as modificações nucleares que observamos podem melhorar a adaptação muscular ao exercício. Isso pode ajudar a aliviar a fraqueza muscular com a idade.”

A expectativa de vida humana aumentou dramaticamente no último meio século e essa tendência deve continuar. Uma preocupação, no entanto, é que isso não foi associado a uma extensão equivalente do período saudável – a parte da vida de uma pessoa em que ela é geralmente saudável – até a velhice.

Em vez disso, a duração da doença é prolongada e a independência e a qualidade de vida diminuídas. Os autores esperam que revelar os efeitos benéficos do exercício possa orientar os tratamentos para melhorar a saúde de nossa população cada vez maior.

“Alterações mioclônicas relacionadas ao exercício são independentes da idade em humanosPor Matthew Stroud et al. Revista de Fisiologia

Resumo

Alterações mioclônicas relacionadas ao exercício são independentes da idade em humanos

O declínio relacionado à idade na estrutura e função dos músculos esqueléticos pode ser mitigado pelo exercício regular. No entanto, os mecanismos exatos que regem isso não são totalmente compreendidos. O núcleo desempenha um papel ativo na tradução de forças em sinais bioquímicos (mecanotransdução), usando a proteína da lâmina nuclear

Lamin A regula a forma nuclear, a mecânica nuclear e, finalmente, a expressão gênica. A expressão defeituosa de lamin A causa doenças musculares e síndromes de envelhecimento prematuro, mas os papéis da estrutura e função nuclear no envelhecimento fisiológico e nas adaptações atléticas permanecem enigmáticos.

Aqui, isolamos fibras musculares únicas e realizamos análises morfológicas e funcionais detalhadas em miofibrilas de indivíduos jovens e idosos treinados em exercícios.

Notavelmente, os núcleos miogênicos de indivíduos treinados eram mais esféricos, menos deformados e continham uma lâmina nuclear mais espessa do que indivíduos não treinados. Complementar a isso, o exercício levou ao aumento dos níveis de lamina A e aumento da rigidez das miofibrilas em ratos.

Concluímos que o exercício está associado à remodelação dos núcleos miofasciais, independentemente da idade, o que pode contribuir para os efeitos protetores do exercício na função muscular ao longo da vida.