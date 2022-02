Como iniciar um negócio em Portugal?

Começar um negócio é sempre um grande passo na vida de uma pessoa, mas também pode ser uma experiência maravilhosa.

O que você pensa de uma empresa, restaurante ou futuro empreendedor de sucesso é fácil de sonhar, mas para isso você precisa seguir alguns passos em Portugal.

Tenha uma ideia

Primeiro, uma pessoa precisa pensar sobre o que quer para sua empresa. Em vez de uma ideia, deve haver muitas ideias para todas as situações possíveis. Em seguida, o mercado precisa ser examinado e a finalidade do negócio e o objeto devem ser levados em consideração. Os futuros empreendedores também devem considerar o público-alvo.

Conheça a lei

Cada país tem suas próprias regras ao iniciar um negócio. A pessoa que quer seguir o sonho do seu lugar deve conhecer todas as regras que o país dita. A maneira mais fácil de encontrar suporte é no help desk “Embrasa na Hora” em Portugal.

Para 360, o especialista do help desk fornecerá todos os detalhes necessários para abrir uma empresa e iniciar um negócio. A empresa deve ter um nome, que não precisa ser o nome da loja ou restaurante que o empresário deseja abrir. Selecione a técnica oficial de contabilidade e traga todos estes documentos: Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade, Passaporte ou Autorização de Residência. Os empresários devem especificar o seu NIF. Isto está de acordo com a lei portuguesa.

Custo do dinheiro

Custa dinheiro para abrir uma empresa e começar um negócio. Todas as contas devem ser feitas antes de iniciar um negócio. As pessoas precisam ter certeza de que não é necessário pedir um empréstimo, bem como avaliar os benefícios e custos que a empresa irá gerar. Se for necessário empregar trabalhadores, os direitos dos trabalhadores também devem ser avaliados para que todas as pessoas recebam um salário justo e compatível com o trabalho que realizam. Os empresários devem ter em conta que existem dois subsídios para cada trabalhador em Portugal. Auxílio Natal e Férias, o mesmo valor do salário mensal. Os subsídios, em Portugal, podem ser fracionados e acrescidos ao salário mensal ou pagos a granel no final do ano ou em regime de contrato.

Encontre o lugar certo

Após a abertura da empresa, espera-se que o local já tenha sido selecionado, bem como todos os detalhes tenham sido tratados com a autarquia. O local deve ser selecionado de acordo com o valor de mercado mencionado anteriormente. Encontrar um lugar é uma tarefa fácil se as ideias estiverem bem organizadas. Por exemplo, se for um restaurante aberto, é uma boa ideia encontrar um lugar próximo à escola. Se os preços são econômicos e o cardápio é bom, alunos e professores podem ir a um lugar para tomar um café ou até almoçar.

Ganhar

Uma vez que o empresário terminou tudo legalmente e tem o desejo de iniciar o local, os trabalhadores e a obra, é hora do sucesso. Depois de abrir o espaço ao público, será útil postar em todas as redes sociais que um novo local será aberto, e peço aos amigos e familiares que compartilhem. Começar com uma boa promoção ou cardápio especial também pode ser uma boa ideia. Garanta que todos os funcionários sejam bons e forneça uma experiência feliz para todos os clientes.

Começar um negócio é sempre um grande passo na vida de uma pessoa, mas também pode ser a experiência mais emocionante que alguém pode vivenciar. Pode ser desafiador, mas pode ser muito gratificante se tudo correr como planejado.