Cinco percursos pedestres que deve visitar em Portugal

Portugal está sempre dividido entre mar e serra, com paisagens que surpreendem qualquer pessoa. Os caminhos pedonais permitem-lhe ver de perto esta paisagem. Por isso, use sapatos confortáveis ​​e leve consigo uma garrafa de água e algumas barras energéticas porque depois de ler este artigo vai querer ir à aventura

Byva Pavements – Aroca, Aviro

Dificuldade – Difícil

http://www.passadicosdopaiva.pt/en

Os trilhos de Python são muito populares em Portugal. Com uma extensão de oito quilômetros e setecentos metros, as calçadas fazem parte do Geopark em Aruka, no distrito de Aviro. No caminho, você caminha entre Espiunka e Arenho. Os caminhantes serão refrescados pelo rio Piva. O caminho não é redondo, então você pode caminhar nos dois sentidos, o que for mais conveniente para o alpinista. Pela calçada, há acesso a três praias fluviais, além de telefones SOS para pedestres em caso de acidente no caminho. Ao longo do caminho, você pode ver falésias íngremes e muitas cachoeiras. Para aceder aos passeios, o melhor é comprar os bilhetes online por 1€. A reserva pode ser feita para grupos ou individuais.

Caminho do Pescador – Costa Vicentina

Dificuldade – Difícil

https://rotavicentina.com/en/walking/fishermens-trail/

O percurso pedonal tem um total de 226,5 km, divididos em 13 níveis. O percurso percorre toda a Costa Vicentina. Os caminhantes ficarão maravilhados com toda a beleza da Costa Vicentina. Estas etapas podem começar em São Dorpes no distrito de Sethupal e continuar até Lagos no Algarve. Claro, não é o objetivo de completar o caminho em um dia. É bom fazer uma etapa por dia durante 13 dias de caminhada enquanto contempla a beleza costeira da Costa Vicentina. No site oficial da Rota Vicentina estão detalhadas todas as etapas do percurso de pesca, que derivam da atividade piscatória existente na zona. Os caminhos não são recomendados para quem tem tontura ou medo de altura.

Caminhos da Aldeia Histórica de Pyoto – Arkansas, Coimbatore

Dificuldade – Fácil

Situado numa das aldeias mais antigas de Portugal, este percurso tem cerca de sete quilómetros e caracteriza-se por um circuito circular entre Pyoto. Ao longo deste percurso, os caminhantes podem admirar a arquitetura das aldeias de Xisto no centro de Portugal. Os caminhos de pedra se cruzam, as escadas sobem e descem e, acima de tudo, proporcionam tranquilidade. No Piódão pode ainda desfrutar de um bar regional e outros locais de interesse da pequena vila do Piódão.

Trilho do Vinho do Porto – Lamego, Visu

Dificuldade – Média

É novamente cerca de oito quilômetros em órbita. Embora possa ser visitada durante todo o ano, é apenas no outono que os caminhantes podem desfrutar das cores da estação no Alto Turo. Em 2001, a área foi declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. O caminho desce até encontrar uma das margens do rio, de onde fará o resto do caminho por entre vegetação e outros caminhos escondidos que certamente atrairão quem por lá passar. A partida e o destino devem ser a cidade de Samodas. Não faça o caminho em dias chuvosos, pois o solo é escorregadio em algumas áreas.

Caminho do Porco – Montegas, Carda

Dificuldade – Média

Com um total de 11 quilómetros neste trilho, um percurso circular, a fauna e flora é um dos pontos a admirar. Com muitas espécies autónomas, este trilho tem uma vista panorâmica de criações feitas pelo homem, pode atravessar a selva e também pode encontrar algumas aves de rapina. O ponto mais chamativo desta trilha é a Cachoeira do Poço do Inferno, que cai em uma lagoa natural.

Todos esses caminhos estão localizados em áreas naturais e precisam ser protegidos. Como acontece, é importante proteger os sítios ecológicos para proteger a fauna e a flora que vivem nessas áreas. Portanto, é melhor não fumar durante a viagem, bem como não colocar detritos no chão.