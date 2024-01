Como é que os ataques Houthi no Mar Vermelho perturbaram o tráfego marítimo global?

Nota: Para mostrar as mudanças nas rotas dos navios que cruzam regularmente o Mar Vermelho, são apresentados 3.461 navios de carga registados nas entradas do Mar Vermelho nos últimos três meses. As rotas marítimas antes dos ataques mostram as posições dos navios de 1º de novembro de 2023 a 15 de novembro e mostram as localizações de 1º de janeiro de 2024 a 15 de janeiro após os ataques. Fonte: Spire Global

É uma diversão extraordinária: centenas de navios evitam o Canal de Suez e navegam mais 6.500 quilómetros em torno de África, queimando combustível, aumentando os custos e acrescentando 10 ou mais dias de viagem em cada sentido.

Estão a evitar uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, o Mar Vermelho, onde a milícia Houthi, apoiada pelo Irão, ataca há meses navios com drones e mísseis a partir de locais no Iémen.

Os Houthis disseram que pretendiam cortar as ligações marítimas com Israel para forçar Israel a encerrar a sua campanha militar em Gaza. Mas navios ligados a mais de uma dúzia de países foram alvo, e um porta-voz Houthi disse esta semana que consideram “todos os navios americanos e britânicos” como alvos inimigos.

A agitação era generalizada. Cerca de 150 navios passaram pelo Canal de Suez, localizado no extremo noroeste do Mar Vermelho, durante as duas primeiras semanas deste mês de janeiro. Este número é inferior aos mais de 400 registados no mesmo período do ano passado, de acordo com a plataforma de dados marítimos Marine Traffic. Estas reviravoltas e os ataques Houthi continuaram, apesar dos ataques aéreos lançados pelos Estados Unidos e seus aliados contra os Houthis.

Nota: Ataques contra navios comerciais são ataques em que pelo menos um navio comercial é atingido ou alvo, geralmente com drones ou mísseis. Dados de 20 de janeiro. Fonte: Comando Central dos Estados Unidos

As companhias de navegação triplicaram os preços que cobram para transportar um contentor da Ásia para a Europa, em parte para cobrir o custo adicional de navegar em torno de África. Os armadores que ainda utilizam o Mar Vermelho, especialmente os proprietários de navios-tanque, enfrentam prémios de seguro mais elevados.

Os preços dos contêineres ainda não subiram tanto quanto durante a pandemia do coronavírus. Mas retalhistas como a IKEA alertaram que evitar o Canal de Suez poderia atrasar a chegada das mercadorias às lojas. Algumas fábricas de automóveis na Europa foram forçadas a suspender brevemente as operações enquanto esperavam por peças sobressalentes provenientes da Ásia.

Isso poderia exacerbar a inflação. O JPMorgan Chase estimou na quinta-feira que os preços globais dos bens ao consumidor aumentariam mais 0,7 por cento no primeiro semestre deste ano se as interrupções no transporte marítimo persistissem.

Veja como foi um desvio do Mar Vermelho para um navio, o Maersk Hong Kong. O navio porta-contêineres com bandeira de Cingapura partiu de Cingapura com destino à Eslovênia em 15 de novembro. Chegou a Port Said, no Egito, depois de apenas 12 dias, após passar pelo Mar Vermelho e pelo Canal de Suez.

No caminho de volta para Cingapura, chegou novamente a Port Said no dia 17 de dezembro. Mas à medida que os Houthis intensificaram os seus ataques, o navio voltou e viajou por África, só regressando a Singapura na sexta-feira, após uma longa viagem. Um mês inteiro de navegação.

Nota: Dados de 1º de novembro de 2023 a 19 de janeiro de 2024. Fonte: Spire Global

O Mar Vermelho e o Canal de Suez tornaram-se cada vez mais importantes nos últimos dois anos, não só para os navios que transportam mercadorias entre a Ásia e a Europa, mas também para os embarques de petróleo e gás natural liquefeito.

Os países europeus tentaram parar de comprar combustível à Rússia após a invasão da Ucrânia em 2022. Assim, a Rússia aumentou drasticamente o petróleo que transporta através do Canal de Suez, principalmente para a Índia, enquanto a Europa aumentou as suas compras de gás natural do Médio Oriente, também através de o Canal de Suez. Canal de Suez. Cerca de 12% do petróleo transportado por navios-tanque em todo o mundo passa pelo Mar Vermelho, e quase a mesma quantidade de gás natural liquefeito no mundo, segundo a Administração de Informação de Energia dos EUA.

Fonte: Banco Mundial Nota: Os mapas de densidade de tráfego de navios baseiam-se nas posições dos navios comunicadas entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2021, processadas pelo Sistema Global de Monitorização do Comércio Marítimo do FMI.

Os Houthis disseram que procuravam interromper as ligações marítimas com Israel como uma tentativa de forçar Israel a encerrar a sua campanha em Gaza. Mas navios ligados a mais de uma dúzia de países foram alvo de ataques, muitos dos quais não viajam de ou para portos israelitas.

Embora nenhuma morte ou ferido tenha sido confirmado como resultado desses ataques, alguns navios foram danificados. O transportador de veículos, Galaxy Leader, foi sequestrado em novembro e transportado para o Iêmen. Sua tripulação de 25 pessoas, a maioria filipinas, foi detida lá.

A Marinha dos EUA abateu muitos dos drones e mísseis antes que pudessem atingir os seus alvos, evitando sérios danos aos navios comerciais. Mas interceptar drones baratos e mísseis baratos com caças avançados e outros equipamentos militares é dispendioso para a América e os seus aliados.

A posição da China, uma potência naval, continua a ser uma questão importante no Mar Vermelho. Pequim evitou criticar os Houthis e não participou em ações militares contra eles. Os ataques Houthi atrasaram o aumento anual das exportações da China antes que as suas fábricas parassem de funcionar no próximo mês, por ocasião do Ano Novo Lunar.