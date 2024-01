Dezenas de milhares de pessoas manifestam-se em Hamburgo contra a extrema direita na Alemanha

BERLIM – Dezenas de milhares de pessoas reuniram-se sexta-feira em Hamburgo para uma manifestação contra a extrema direita, e os organizadores disseram que o protesto terminou mais cedo porque a aglomeração de pessoas levou a preocupações de segurança.

O evento, que teve lugar na segunda maior cidade da Alemanha, parece ser o maior até agora numa série de protestos que aumentaram na semana passada. Estes acontecimentos surgem na sequência de um relatório com o qual extremistas se reuniram recentemente para discutir a deportação de milhões de imigrantes, incluindo alguns com cidadania alemã.

A mídia corretiva informou na semana passada sobre a suposta reunião de extrema direita em novembro, que disse ter participado de figuras do movimento identitário extremista e do partido de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD), ou AfD. Um membro proeminente do movimento identitário, o cidadão austríaco Martin Sellner, apresentou a sua visão de “trazer de volta a imigração” para as deportações.

Algumas manifestações em cidades de toda a Alemanha, incluindo uma em Colónia, na terça-feira, atraíram um número muito maior de participantes do que o inicialmente esperado.

Em Hamburgo, a polícia disse que cerca de 50 mil pessoas se reuniram num parque à beira do lago na tarde de sexta-feira, enquanto os organizadores estimaram o número em 80 mil e disseram que muitas pessoas não conseguiram reunir-se no local, informou a Agência de Notícias Alemã (DPA).

“Temos que encerrar a manifestação mais cedo”, disse Kazem Abasi, do grupo Unternehmer ohne Grenzen (Empresários Sem Fronteiras), que foi um dos organizadores, citando preocupações de segurança e dizendo que os bombeiros não conseguiram passar pela multidão.

Ele acrescentou: “A mensagem para a AfD e as suas redes de direita é: somos a maioria e somos fortes porque estamos unidos e determinados a não permitir que o nosso país e a nossa democracia sejam destruídos pela segunda vez depois de 1945”. A derrota da Alemanha nazista, disse o prefeito de Hamburgo, Peter Tschencher, à multidão.

A AfD procurou distanciar-se da reunião extremista, dizendo que não tinha vínculos organizacionais ou financeiros com o evento, que não era responsável pelo que foi discutido lá e que os membros que participaram o fizeram a título puramente pessoal. No entanto, um líder da AfD rompeu com um conselheiro que lá estava, ao mesmo tempo que denunciava o próprio relatório.

As sondagens de opinião nacionais mostram actualmente que a AfD está em segundo lugar, atrás do principal bloco de oposição de centro-direita e à frente dos partidos que participam no governo impopular.

Mais manifestações contra a extrema direita estão programadas para acontecer em cidades alemãs no fim de semana.