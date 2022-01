Como as infecções continuam a aumentar, Portugal pode flexibilizar suas regras de isolamento até 30 de janeiro

Em Lisboa, Portugal, no dia 21 de dezembro de 2021, poucos minutos antes da coletiva de imprensa governamental para anunciar o controle da nova doença do vírus corona (COVID-19), uma mulher com máscara de segurança caminha pelo Terreiro do Paco. REUTERS / Pedro Nunes / Arquivo de foto

Lisboa, 5 de janeiro (Reuters) – Até 39.570 infecções Govt-19 são relatadas diariamente, de acordo com janeiro Autoridades portuguesas disseram na quarta-feira que as regras de segregação para eleitores isolados devem ser relaxadas antes da 30ª eleição geral.

A variante Omigran, uma das maiores taxas de vacinação do mundo, é muito mais baixa do que no pico anterior da doença, no início de 2021.

Após encontro com especialistas em saúde, o presidente Marcelo Rebello de Sousa disse a jornalistas que o governo quer garantir que todos, inclusive os que estão isolados por causa do vírus, exerçam seu direito de voto.

Inscreva-se agora para ter acesso gratuito e ilimitado ao Reuters.com Cadastro

A administração, que tem plenos poderes apesar das eleições antecipadas que se aproximam, exigiu uma avaliação legal do gabinete do procurador-geral sobre se o direito de voto pode ser exercido em um ambiente seguro, apesar de estar isolado. ”

Alguns especialistas estimam que cerca de 400.000 pessoas podem ficar isoladas na época das eleições em um país onde o número de votos está em declínio há anos.

A Comissão de Saúde reduziu o período de isolamento obrigatório de 10 para sete dias para indivíduos com DGS, que apresentam apenas sintomas leves ou leves de infecção.

A DGS registou 14 mortes causadas pelo COVID-19, ligeiramente abaixo das 15 de terça-feira, e muito menos do que as mais de 300 mortes diárias da onda pandémica mortal em Portugal no final de Janeiro, quando o país iniciou a sua campanha de vacinação.

Havia 1.251 pacientes Govt-19 em hospitais, ante 6.869 em 1º de fevereiro. Havia 143 pessoas em terapia intensiva.

A taxa de infecção foi de 2.104 por 100.000 pessoas, a mais alta da Europa.

Portugal vacinou totalmente 87% dos seus 10 milhões de habitantes e forneceu vacinas de reforço a 3 milhões.

Inscreva-se agora para ter acesso gratuito e ilimitado ao Reuters.com Cadastro

Relatório de Catarina Demoni e Sergio Gonsalves; Edição de Andre Calif. E Barbara Lewis

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.