Portugal se pergunta como realizar eleições em meio ao levante de Omigran

Lisboa – As autoridades em Portugal estão lutando com um enigma: como realizar uma eleição geral em 30 de janeiro em meio a um aumento de casos COVID-19 que prendeu centenas de milhares de eleitores dentro de suas casas.

O país, que abriga 10,3 milhões de habitantes, tem atualmente 400.000 pessoas isoladas, e líderes políticos disseram na quarta-feira que estavam tentando descobrir como organizar as eleições.

A revolta não mostrou sinais de desaceleração. O número de novas infecções diárias oficialmente registradas atingiu um novo recorde na quarta-feira, chegando a quase 40.000. O Ministério da Saúde registrou 14 óbitos no país, onde 88% da população está totalmente vacinada.

Portugal anunciou recentemente oficialmente 20.000-30.000 novas infecções por dia. Restaurantes em outros lugares e eventos esportivos estão sendo responsabilizados pelos números de registro para a variante Omigron altamente contagiosa e testes aumentados devido a ter que mostrar um teste negativo para entrar.

O presidente Marcelo Rebello de Souza disse que as autoridades estão considerando remover as regras de isolamento para que as pessoas possam votar ou reduzir o período de isolamento.

Outra opção é ter mais assembleias de voto e assembleias de voto, para evitar multidões e expandir a possibilidade de votação antecipada, disse ele aos repórteres.

No entanto, o parlamento foi dissolvido antes da votação, levantando a questão de como aprovar a legislação necessária para alterar os procedimentos de votação.

As autoridades estão particularmente cautelosas, já que Portugal se tornou o país mais atingido no mundo por várias semanas após o relaxamento dos controles de epidemia no Natal e as eleições presidenciais há um ano.

Em Portugal, são 9,3 milhões de eleitores. Eles estão prestes a eleger um novo parlamento para eleger um novo governo.

