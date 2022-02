Comissionamento do Telescópio Espacial James Webb deve começar

Após a chegada do Webb ao seu destino orbital ao redor do Lagrange Point 2 (L2) em 24 de janeiro, a equipe de operações da missão começou a trabalhar em uma série crítica de etapas: ligar todos os instrumentos científicos, desligar os aquecedores para iniciar um longo processo de resfriamento, e, finalmente, capturar os primeiros fótons na câmera principal do Webb para permitir um alinhamento do telescópio por meses.

Enquanto o MIRI O instrumento e alguns componentes do instrumento foram ligados nas semanas após o lançamento do Webb em 25 de dezembro, a equipe não terminou de ligar os três instrumentos restantes – NIRCam, NIRSpece FGS/NIRISS – até os últimos dias.

O próximo grande passo da equipe de operações da missão é desligar os aquecedores dos instrumentos. Os aquecedores eram necessários para manter as ópticas críticas aquecidas para evitar o risco de condensação de água e gelo. Como os instrumentos atendem a critérios predefinidos para temperaturas gerais, a equipe está desligando esses aquecedores para permitir que os instrumentos reiniciem o processo de resfriamento de meses até as temperaturas finais.

Quando o NIRCam atinge 120 kelvins (aproximadamente -244 graus[{” attribute=””>Fahrenheit, or -153 degrees Celsius), Webb’s optics team will be ready to begin meticulously moving the 18 primary mirror segments to form a single mirror surface. The team has selected the star HD 84406 as its target to begin this process. It will be the first object NIRCam “sees” when photons of light hit the instrument’s powered-on detectors. The process will essentially create an image of 18 random, blurry points of light. For the first few weeks of mirror alignment, the team will keep the instrument trained on the star while they make microscopic adjustments to the mirror segments; ultimately that collection of 18 blurry dots will become a focused image of a single star. Cooling of the telescope and instruments will also continue over the next month, with the near-infrared instruments ultimately reaching 37-39 kelvins. The cryocooler will cool MIRI to 6 kelvins in the following months.