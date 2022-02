Seu cérebro mostra imagens de 15 segundos ‘no passado’ em vez de tentar atualizá-lo em tempo real

A ‘roda da morte’ girando enquanto um computador está em buffer é um ícone que enche a maioria de nós de pavor, mas um novo estudo sugere que um processo semelhante pode realmente estar acontecendo em nossos próprios cérebros.

Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Berkeley, descobriram que o cérebro humano nos mostra 15 segundos “no passado” em vez de tentar atualizar nossa visão em tempo real.

Esse mecanismo conhecido como ‘campo de continuidade’, nos dá mais estabilidade, segundo os pesquisadores.

O professor David Whitney, autor sênior do estudo, disse: “Se nossos cérebros estivessem sempre atualizando em tempo real, o mundo seria um lugar agitado com flutuações constantes de sombra, luz e movimento, e nos sentiríamos como se estivéssemos alucinando tudo. A Hora.’

Pesquisadores da Universidade da Califórnia, Berkley, descobriram que o cérebro humano nos mostra 15 segundos ‘no passado’ em vez de tentar atualizar nossa visão em tempo real (imagem de estoque) READ resolva o quebra-cabeça! Estranha galáxia Hubble dupla causada por uma 'ondulação' no espaço

O que é cegueira para mudanças? A cegueira para mudanças é um fenômeno que ocorre quando uma mudança em sua linha de visão é introduzida e você não percebe. Por exemplo, os observadores muitas vezes não percebem grandes diferenças introduzidas em uma imagem enquanto ela pisca e liga novamente. Isso pode ocorrer por causa de nossa atenção focada estreitamente. No momento, sua atenção está nesta frase, o que significa que você pode não perceber que outras coisas na sala ao seu redor estão mudando. A atenção humana é limitada, então temos que escolher o que focar, e só podemos focar em uma coisa de cada vez, então é nessa coisa que prestamos atenção em grande detalhe.

Em vez disso, “nosso cérebro é como uma máquina do tempo”, explicou o principal autor Dr. Mauro Manassi.

‘Ele continua nos enviando de volta no tempo. É como se tivéssemos um aplicativo que consolida nossa entrada visual a cada 15 segundos em uma impressão para que possamos lidar com a vida cotidiana.’

No estudo, os pesquisadores começaram a entender o mecanismo por trás da cegueira à mudança, na qual não notamos mudanças sutis ao longo do tempo.

A equipe recrutou cerca de 100 participantes, antes de mostrar a eles vídeos de rostos se transformando em 30 segundos.

Para garantir que haveria poucas pistas sobre as mudanças, as imagens não incluíam pelos da cabeça ou do rosto, e mostravam apenas olhos, sobrancelhas, nariz, boca, queixo e bochechas.

Depois de ver os vídeos de 30 segundos, os participantes foram solicitados a identificar o rosto final que viram.

Os resultados mostraram que os participantes quase sempre escolheram um quadro que viram na metade do vídeo, em vez do final.

O professor Whitney disse: ‘Pode-se dizer que nosso cérebro está procrastinando.

“Dá muito trabalho atualizar imagens constantemente, então fica no passado porque o passado é um bom preditor do presente.

‘Reciclamos informações do passado porque é mais rápido, mais eficiente e menos trabalhoso.’

De acordo com os pesquisadores, as descobertas indicam que o cérebro opera com um pequeno atraso no processamento de estímulos visuais – com implicações positivas e negativas.

“O atraso é ótimo para evitar que nos sintamos bombardeados por informações visuais na vida cotidiana, mas também pode resultar em consequências de vida ou morte quando a precisão cirúrgica é necessária”, explicou Manassi.

“Por exemplo, os radiologistas fazem a triagem de tumores e os cirurgiões precisam ser capazes de ver o que está na frente deles em tempo real; Se seus cérebros forem tendenciosos para o que viram há menos de um minuto, eles podem perder alguma coisa.

A equipe recrutou cerca de 100 participantes, antes de mostrar a eles closes de rostos se transformando em 30 segundos. Para garantir que haveria poucas pistas sobre as mudanças, as imagens não incluíam pelos da cabeça ou do rosto, e mostravam apenas olhos, sobrancelhas, nariz, boca, queixo e bochechas.

Embora o mecanismo tenha sido cunhado como ‘mudar a cegueira’, os pesquisadores garantiram que não estamos literalmente ficando cegos.

“É só que a lentidão do nosso sistema visual para atualizar pode nos deixar cegos para mudanças imediatas porque ele se agarra à nossa primeira impressão e nos puxa para o passado”, acrescentou o professor Whitney.

‘Em última análise, porém, o campo de continuidade suporta nossa experiência de um mundo estável.’