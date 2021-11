Chuva de meteoros Leonid 2021: quando você vê o maior número de estrelas cadentes

As chuvas de meteoros de Leonid atingirão seu pico nas primeiras horas da manhã de 17 de novembro.

Detritos de meteoritos se originam do Cometa 55P / Tempel-Tuttle, um pequeno cometa com cerca de 2,24 milhas (3,6 quilômetros) de largura. De acordo com a NASA . A NASA disse que o cometa está voando pelo espaço a 44 milhas (71 quilômetros) por segundo.

Os observadores do meteoro Leonid, em áreas dos Estados Unidos onde o tempo está claro, devem esperar ver cerca de 10 a 15 meteoros por hora, EarthSky disse . Uma tempestade de meteoros tem muito mais estrelas de meteoros do que chuvas de meteoros – pelo menos 1.000 por hora, de acordo com a NASA.

como assistir

A lua infelizmente está em uma fase convexa no auge da noite, o que significa que grande parte da lua estará visível. A luz brilhante tornará difícil ver listras de meteoros no céu.

Para obter as melhores condições de visualização, vá para uma área escura e sem luz. De acordo com a EarthSky, o céu coberto pela lua é o melhor. Se a lua estiver visível, espere até o amanhecer para procurar meteoros porque nesse ponto a lua terá partido para a noite, disse EarthSky.

Se houver uma densa cobertura de nuvens, você pode não ver nada. “A cobertura de nuvens se espalhará pelos Grandes Lagos e Centro-Oeste, estendendo-se até as Planícies Centrais da noite até a manhã de quarta-feira”, disse a meteorologista da CNN Monica Jarrett.

O céu ficará claro no sul. De oeste a oeste das Montanhas Rochosas. e nordeste ao longo da costa.

Não se preocupe se perder o pico do seu banho. A chuva de meteoros Leonid vai durar até 30 de novembro, De acordo com a NASA

Há mais chuvas de meteoros que você pode pegar durante o restante de 2021, de acordo com Guia da chuva de meteoros 2021 da EarthSky

13 a 14 de dezembro: Gêmeos

22 de dezembro: Ursids

Eclipse solar e eclipse lunar

Este ano, haverá outro eclipse solar e outro eclipse lunar, de acordo com Calendário do velho fazendeiro

Um eclipse lunar parcial ocorrerá em 19 de novembro, e os observadores do céu no continente da América do Norte e Havaí poderão vê-lo entre 1h ET e 7h06 ET.

O último mês do ano começará com um eclipse solar total em 4 de dezembro. Não será visível na América do Norte, mas aqueles nas Ilhas Malvinas, no extremo sul da África, na Antártida e no sudeste da Austrália serão capazes de detectá-lo.

Planetas visíveis

Os observadores do céu terão múltiplas oportunidades de detectar planetas em nosso céu durante as manhãs e noites designadas para o restante de 2021, de acordo com Calendário dos fazendeiros do guia planetário

A maior parte pode ser vista a olho nu, exceto o distante Netuno, mas binóculos ou um telescópio fornecerão a melhor visão.

Mercúrio vai brilhar no céu noturno de 29 de novembro a 31 de dezembro.

Vênus, nosso vizinho mais próximo no Sistema Solar, aparecerá no céu ocidental ao anoitecer até 31 de dezembro. É o segundo objeto mais brilhante em nosso céu, depois da lua.

Marte aparecerá avermelhado no céu da manhã entre 24 de novembro e 31 de dezembro.

Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, é – quando visível – o terceiro objeto mais brilhante do nosso céu. Procure-o à noite até 31 de dezembro.

Apenas os anéis de Saturno podem ser vistos através de um telescópio, mas o próprio planeta ainda pode ser visto a olho nu à noite até 31 de dezembro.

Binóculos ou telescópios o ajudarão a detectar o brilho esverdeado de Urano à noite até 31 de dezembro.

Nosso vizinho mais distante no Sistema Solar, Netuno, será visível através do telescópio durante a noite até 31 de dezembro.