Dois restaurantes históricos em SF Fisherman’s Wharf estão enfrentando despejo

Tanto Grotto quanto Tarantino’s, localizados na área de Fisherman’s Wharf, foram evacuados. pode um. via grito

O Porto de São Francisco está desocupando dois restaurantes antigos de Fisherman’s Wharf: The Grotto e Tarantino’s, conforme relatado pela primeira vez antes Horário de Negócios de São Francisco. Um representante do Porto de São Francisco disse ao SFGATE que os dois restaurantes, de propriedade de Chris Henry, devem um total de US$ 1,4 milhão em aluguéis atrasados.

“O porto está focado na recuperação econômica e na criação de uma orla marítima vibrante”, disse um comunicado do representante do Porto de São Francisco, Boris Delebin. “Nós nos envolvemos e trabalhamos diligentemente para desenvolver um plano de reabertura com o Sr. Henry. Infelizmente, esses planos não foram realizáveis ​​devido aos US$ 1,4 milhão em aluguéis atrasados ​​devidos. No entanto, permanecemos abertos e dispostos a explorar estratégias de curto e longo prazo para mantenha ambos os restaurantes abertos e ativos.”

The Grotto, localizado na 2847 Taylor Street, inaugurado em 1935. Tarantino’s, localizado na 206 Jefferson Street, inaugurado em 1946. Henry também é dono do Tommy’s Joynt em San Francisco e do Sausalito’s Barrel House Tavern. Henry não respondeu ao pedido de comentário do SFGATE a tempo da publicação.

anúncio O artigo continua abaixo deste anúncio

Em 13 de setembro, Grotto e Tarantino receberam avisos de três dias para pagar o aluguel ou desocupar o prédio, de acordo com documentos judiciais. Em 26 de setembro, o Porto de São Francisco apresentou notificações de detenção ilegal ao Tribunal Superior de São Francisco. De acordo com os processos, a Gruta deve aproximadamente US$ 332.642 em aluguel, enquanto Tarantino deve aproximadamente US$ 147.436 em aluguel desde outubro de 2022.