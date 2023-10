Cédulas foram enviadas para ratificar o acordo; Reunião na próxima semana – prazo

GT

Exclusivo: Enquanto o sindicato dos atores em greve se reúne hoje com os chefes dos estúdios para as primeiras novas negociações em mais de 80 dias, os escritores estão um passo mais perto de encerrar oficialmente a disputa trabalhista de quase 150 dias com a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão.

“Apoiamos fortemente este contrato proposto e encorajamos você a votar a favor de sua ratificação”, disseram a presidente do Writers Guild of America West, Meredith Stemm, e a presidente do WGA East, Lisa Takeuchi, em uma carta conjunta aos membros da guilda que começou a chegar nas caixas de entrada dos escritores no final deste ano. manhã – Leia o e-mail completo abaixo.

Mais de 11.000 membros do WGA em ambas as costas receberam seus votos de ratificação e materiais de apoio na segunda-feira por e-mail. Depois de receber apoio unânime do Conselho de Administração da WGA West e do Conselho da WGA East, o acordo provisório que os negociadores sindicais alcançaram com os CEOs dos estúdios em 24 de setembro está agora disponível para que “membros em situação regular” possam dar um sim ou não.

A votação online começa hoje às 10h PT e termina às 13h PT do dia 9 de outubro. “Os resultados serão anunciados nos sites WGAW e WGAE após o encerramento da votação”, dizia a carta aos membros na segunda-feira sobre o acordo de quase cinco meses. Faça piquetes por livro para garantir.

A partir de 20 de setembro, David Zaslav, da Warner Bros. Discovery, Ted Sarandos, da Netflix, Donna Langley, da NBCUniversal, e Bob Iger, da Disney, sentaram-se do outro lado da mesa de negociações com a negociadora-chefe da WGA, Ellen Stutzman, bem como os ex-chefes sindicais David Goodman e Chris Keyser para alcançar uma solução, um acordo. Um acordo sobre questões controversas como inteligência artificial, desperdício, níveis de pessoal na sala dos redatores e transparência de dados. Pouco antes do pôr do sol de 24 de setembro, quando o Yom Kippur estava prestes a começar, um acordo provisório foi revelado.

O acordo foi aprovado pela liderança do WGA em ambas as costas na semana passada e a greve terminou oficialmente às 12h01, horário do Pacífico, em 28 de setembro – permitindo que os escritores voltassem ao trabalho.

Adotando uma abordagem bastante direta e quase branda, especialmente em relação à greve de quase cinco meses que fechou Hollywood, o tão esperado memorando aos membros contém algumas novidades.

O WGA agendou uma “reunião presencial no final do período de votação para responder a quaisquer perguntas sobre o acordo provisório”, disse hoje o sindicato. A reunião está marcada para 9 de outubro ao meio-dia, e ouvi dizer que o negociador-chefe do WGA, Stutzman, provavelmente comparecerá. Reunião ao meio-dia na próxima segunda-feira no Fairfax e 3 do sindicatoPesquisa e desenvolvimento Avenue HQ terá votação online “disponível” para membros que precisarem.

A reunião presencial de perguntas e respostas é exigida pelo contrato inicial de três anos, que vai de 25 de setembro de 2023 a 31 de maio de 2026.

Quanto à AMPTP e à SAG-AFTRA – o primeiro dia de deliberações na segunda-feira nos últimos escritórios de Wilshire parece estar a correr bastante bem, à medida que todos se conhecem novamente depois de quase três meses sem conversações formais.

Leia o e-mail completo de votação de ratificação do WGA enviado aos membros hoje aqui:

Queridos membros,

Este e-mail serve como notificação do seu direito de voto na ratificação do Acordo Básico Mínimo (MBA) 2023. Recomendamos fortemente que você vote a favor da ratificação. O acordo que lhe é proposto conta com o apoio unânime do Comitê de Negociação de 2023. Também conta com o apoio do Conselho de Administração do WGAW e do Conselho do WGAE, que votaram por unanimidade a favor da ratificação em 25 de setembro.

Informações do contrato:

Informações sobre as negociações e acordo provisório podem ser encontradas no site do WGA. Em particular, você deve revisar o seguinte:

O acordo provisório completo está estabelecido neste Memorando de Acordo (MOA).

Um breve resumo do Ministério da Agricultura.

Um gráfico comparativo que mostra a situação das negociações em 1º de maio e o que alcançamos 148 dias após a greve.

Perguntas frequentes esclarecendo os termos do novo contrato.

COMO VOTAR: O MBA 2023 está sujeito à ratificação pelos membros conjuntos do East-West Writers Guild. Os membros elegíveis do WGAW em situação regular podem votar online a partir das 10h de segunda-feira, 2 de outubro de 2023, clicando aqui. Você também pode acessar a votação online clicando no site do Contrato WGA 2023. Seu nome de usuário é seu sobrenome e sua senha é o número de identificação de membro de oito dígitos encontrado em seu cartão de membro do sindicato.

Reunião de Membros: O WGAW realizará uma reunião presencial no final do período de votação para responder a quaisquer dúvidas remanescentes sobre o Acordo Provisório. A reunião será realizada no segundo andar da sede do sindicato, 7000 W. Third Street, Los Angeles, CA 90048 ao meio-dia do dia 9 de outubro de 2023. Confirme sua presença aqui. A votação online estará disponível na reunião.

O período de votação terminará em 9 de outubro de 2023 às 13h PT. Os resultados serão anunciados nos sites WGAW e WGAE após o encerramento da votação.

Apoiamos fortemente o contrato proposto e encorajamo-lo a votar a favor da sua ratificação.

Em solidariedade com,

Meredith Stem, presidente

WGAW

Lisa Takeuchi Cullen, WGAE

Denise Betsky contribuiu para este relatório