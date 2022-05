Carvoeiro Noite regressa a preto e branco

A 7ª edição do Carvoeiro Noite Black & White acontece no dia 18 de junho, das 20h30 às 3h00.

Todos são livres para participar do evento e são convidados a usar preto e branco.

O evento é agora não só a primeira grande festa de verão do Alcarve, mas está a tornar-se no maior festival anual de verão da região de Alcarve, atraindo mais de 30.000 visitantes nacionais e estrangeiros durante a noite.

Ônibus gratuitos

À semelhança das versões anteriores, e para compensar a falta de estacionamento, a Cidade de Logo vai manter uma linha regular de autocarros gratuitos que ligam os vários parques de estacionamento previstos no Carvoiro e Logova: Fatasil, Intermarse, Apollonia, Aldi e Gromital (situados em frente do Aldi). O horário de funcionamento da linha de ônibus será mantido, ou seja, haverá ônibus de turismo ininterrupto das 18:00 às 04:00.

O evento Carvoeiro Noida Black & White contará com uma variedade de áreas de lazer espalhadas por vários pontos do Carvoeiro. À semelhança das edições anteriores, a partida está marcada para as 20h30, com um show de fotos no Largo da Priya, terminando às 03h00 na Praia do Carvoiro, que se tornará uma grande pista de dança.

