Onde ir na Madeira, Portugal

O chef Jono Pedro Ferreira, de 20 anos, vai pescar nas horas vagas lapas e gaivotas para a sua ementa na recém-inaugurada Beixaria junto ao mercado de comida vitoriana. “Para ver a ilha com clareza de novo, é preciso descer do Madeira”, disse ele, trazendo um prato de tártaro de atum macio com geléia para a mesa. Enquanto isso, foram as bananas que atraíram Selim Latrus, um jovem autodidata entusiasta da gastronomia. Do começo Suíça Mas depois de viver na Ásia por muitos anos, ele queria voltar para a Europa, mas queria se estabelecer em algum lugar mais quente. “Lembro que banana não gostava de frio, era aqui ou nos canários”, ele me conta, enquanto dirigimos para o Planalto do Paul da Serra Fevereiro, Deixando o calor da praia abaixo para uma paisagem de inverno, onde a nuvem fica presa em galhos como espectros em galhos de abetos. Dois anos depois, uma variedade de materiais que crescem nos sete microclimas da ilha, como azeda, borragem, erva-doce e mirtilos – e flores amarelas – flores amarelas cuidadosamente colhidas de arbustos espinhosos – lhe serviriam. O restaurante foi nomeado The Wanderer.

Polvo Lagariro1905 No Ginos Palace Hotel acima da Ponta do SolTom Parker

Na minha última visita, fiz o caminho que me levaria de Machiko ao Porto da Cruz, no canto nordeste, pois as condições de inverno impediram a minha ambição de fazer o percurso clássico entre os dois picos mais altos. Levadas Adjacente à ilha como uma teia de aranha – pequenos canais de um pé ou mais de largura coletam água da nuvem filtrada por 6.000 pés de floresta e passam por seus limites para irrigar a terra. As crianças fazem barcos de casca de árvore e os deixam voar; Alpinistas E os corredores de trilhas usam pistas de corrida para navegar por vinhas de algas, como riachos e vales, luzes festivas e praias de musgo. Meu guia, Fabio, pergunta aos fazendeiros aposentados como recuperar vestígios de fantasmas por toda a ilha, os métodos que eles usaram há muitos anos, e vai com amigos carregando bengalas para reabri-los. Então caminhamos em silêncio, ouvindo os sons dos pássaros e do vento, encontrando nosso ritmo e parando para virar a cada vez, imaginando até onde chegamos. Como diz o escritor de natureza Robert McFarlane, caminhar por esses caminhos – o “hábito de uma paisagem” – conecta você profundamente a uma ilha definida para dentro pelos pés. As estradas são adições relativamente recentes; Há 40 anos, os aldeões partiam para o outro lado ao amanhecer.