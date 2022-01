Bola-Mafra garante vantagem inédita nas meias-finais (Taça de Portugal)

Mafra fez história com uma vitória por 4-2, confirmando a sua primeira presença nas meias-finais da Taça de Portugal, onde defrontará o Tondola.

Num jogo que sempre foi dominado pela Liga 2, rapidamente começou a assumir a liderança, com Rodrigo Martின்nez – aos quatro minutos – Nakajima a responder com bola no poste direito (7′) – e aos 16 minutos, Kui Ferreira, somando um chute e pênaltis. O Alcorve, que defendeu em três linhas – como Mafra – viu algumas dificuldades em chegar ao alvo.

O Portimoness conseguiu reduzir uma jogada de laboratório: o chute rasteiro de Nakajima, na entrada da área, após passe de Carlinhos, na mistura de cobrança de falta indireta. Maura não se envergonhou, pelo contrário, foram motivados e dirigiram-se para a baliza com um guarda-redes medroso, e cinco minutos depois de marcar a própria baliza, fez o terceiro golo: Angolo perdeu a bola para Thomas Domingos, que cruzou com o peso . Pedro Lucas Cálculo e Medição. Em uma fatura.

No segundo tempo, Paulo Sérgio mudou o sistema e colocou o Ferroviário na linha de quatro zagueiros, mas mesmo assim não conseguiu parar a jogada ofensiva de Mafra, que sempre causava arrepios de medo. Alcorve tentou cortar, mas as estrelas não estavam alinhadas.

Numa ação em que Willian foi descuidado ao derrubar Pedro Abaricio, Mafra aproveitou o segundo pênalti e, sem hesitar, Bora apitou a partida. Na hora da compensação, Ailton Boa Morde fez o segundo gol do Alcarve, mas foi curto.

Portimonance foi acusado de perder peso com um time baixo, e isso refletiu muito no desempenho do time.

