Bob Dylan, Bruce Springsteen, Stevie Nicks e outros artistas vendendo seus catálogos de música

Se parece que esses ícones da música estão todos correndo para fechar negócios, você está certo.

“É um ótimo momento para vender, especialmente no ano passado, quando os impostos sobre ganhos de capital subiram sob o governo Biden. Todo mundo estava tentando vender antes de 31 de dezembro para não ser tributado. [as high]. Bob entrou na rede como muitos desses outros artistas”, disse Hannah Karp, diretora editorial da Billboard, à CNN. para todo sempre.”

No início deste mês, foi anunciado que Young havia vendido uma parte significativa de seu catálogo de músicas por US $ 150 milhões para o Hipgnosis Song Fund.

Nicks, conseguiu um acordo em novembro por US$ 100 milhões com a Primary Wave por ter informado sua parte dos direitos de publicação de músicas como “Edge of Seventeen” e “Landslide”.

O acordo de Springsteen com a Sony Music em dezembro foi avaliado em US$ 550 milhões por seus direitos de gravação e composição. Ele assinou pela primeira vez com a Columbia Records da Sony em 1972, disse em um comunicado na época da venda, ele estava “emocionado” por seu legado continuar a ser cuidado “pela empresa e pelas pessoas que conheço e confio”.

Para alguns artistas, a decisão de vender agora também pode fazer parte do planejamento antecipado de suas famílias.

“Muitos dos artistas que estão vendendo seus catálogos estão chegando a um ponto de suas vidas em que estão planejando suas propriedades, planejando o futuro e estão em um ponto de suas vidas em que faz sentido vender suas músicas para sustentar suas famílias”, disse Karp, observando que Dylan completou 80 anos em maio.

Embora não seja tão comum, alguns artistas mais jovens também estão fazendo acordos de catálogo.

Imagine Dragons vendeu seu catálogo para a Concord Music Publishing em agosto. Este mês, Shakira fechou acordo com Hipgnosis Songs Fund para todo o seu catálogo, que inclui sucessos como “Hips Don’t Lie”, “Whenever, Wherever” e “She Wolf”.

Outros artistas, como Taylor Swift, estão lutando para manter o controle criativo e os direitos de publicação de suas músicas – e, disse Karp, vender agora não é o movimento certo para todos os artistas.

“Se você é um jovem artista e gasta muito dinheiro e depois chega à velhice e não recebe nenhuma renda, provavelmente vai se arrepender”, disse Karp. “Ter ativos musicais é como possuir um fundo de aposentadoria.”

Basicamente, hoje em dia boa música, de acordo com Karp, é simplesmente um bom negócio.

“O negócio da música é impulsionado pelo streaming, que é uma fonte de renda constante e crescente, não é como nos velhos tempos quando você coloca um CD no mercado e era imprevisível quantas cópias você venderia. As gravadoras estão ganhando dinheiro com o streaming. Assinaturas”, disse Karp, acrescentando: “Como as taxas de juros estão muito baixas no momento, os investidores têm procurado lugares para estacionar seu dinheiro que ofereçam retornos mais altos do que a taxa de juros atual. são um retorno bastante atraente”.