‘This Is Us’ Milo Ventimiglia Temporada 6 Episódio 4 – A Morte da Mãe de Jack

Mesmo quando medido contra muitos outros sucessos emocionais Esses somos nósJack Pearson foi pego durante o drama da NBC, e o episódio de quinta-feira foi perturbador.

O relógio é completamente desdobrado em um flashback para A década de 1980, até a semana em que Jack teve que enterrar sua mãe, Marilyn. Modo de levantamento pesado de tópico Milo Ventimigliaombros, quando Jack experimentou o profundo arrependimento de não conhecer melhor sua mãe depois que ela deixou seu pai abusivo – e, claro, a dor esmagadora de perder um pai, culminando no choro agonizante de Jack nos braços de Rebecca no final do episódio. (Ler resumo completo.)

O TVLine conversou com Ventimiglia sobre o episódio notável da temporada final do programa e como um episódio da 3ª temporada apareceu no pedido que ele fez à co-estrela Mandy Moore logo antes das filmagens.

TVLINE | Quão bem você sabia que Jack perderia sua mãe?

acho que perto do fim [Season 3], E [Fogelman, series creator] ele disse que [Episode 4] Vai ser um episódio muito grande para mim, e me deu a estrutura… Eu não sabia muito sobre isso até que o roteiro fosse publicado e todos nós pudéssemos lê-lo para a produção, o que foi de partir o coração. Para mim, a experiência de perder um pai, não sei. Eu realmente não estou ansioso por isso. Mas também entendo que ainda há muito o que descompactar, pois quem conhece muito bem, está feito. As coisas estão feitas.

Todo o episódio, onde Jack não apenas vive na memória e se lembra de coisas de sua juventude com sua mãe, mas também tem que lidar com a logística e tudo mais antes de chegar ao ponto de realização que vem no final do episódio quando ele diz , “Rebecca, eu não tenho mais mãe.” É tudo muito pesado e muito confuso, e mesmo que Jack fosse um leão sóbrio, ele garante que ninguém sofra ou lide com uma inconveniência ou qualquer coisa, você sabe, ele não é imune a isso. Ele vai experimentar coisas como todos os outros.

Então, voltando de uma forma muito infantil e dizendo para a esposa: “Eu não tenho mais mãe, é muito triste”.

TVLINE | Fale comigo sobre filmar essa parte com Mandy Moore. Como foi a configuração? É um momento tão grande, imagino que você não vai querer fazer isso muitas vezes.

Nós atiramos nele cronologicamente ao entrar pela porta. Acho que tivemos, você sabe, algumas coisas antes de toda essa sequência quando todos voltaram do funeral no dia em Ohio e até que a comida estivesse preparada e então as crianças estavam sentadas e comendo e tudo mais. Lembro-me de olhar apenas para as crianças – e tudo está escrito, você sabe. Jack alimenta seus filhos com esta refeição que sua mãe fez para ele quando ele era criança também, e eu me lembro de olhar para Kaz [Womack, who plays Young Kevin]. Kaz olhou para cima e sorriu para mim enquanto comia, e isso me esmagou – como pretendido.

E eu me lembro quando passamos para a próxima sequência em que Jack tem que se justificar e ele está na outra sala, lembro de Mandy dizendo: “Milo, o que posso fazer por você, o que você precisa?” E eu disse: “Apenas deixe-me saber que você está aí, sabe?” Mas acho que Jack é um produto dos anos 40, o cara que foi para a guerra no início dos anos 70, sabe, nunca mostraria seus sentimentos. Então, sabendo que seus filhos estão no outro quarto e sua esposa está lá e tudo isso, ele ainda fica de costas para eles, porque ele nunca quer que eles o vejam.

É como a terceira temporada, eu acho, Quando eles estão no carro e Rebecca canta uma música E ele tem que ir embora porque ele não quer que ela veja o quão apaixonado ele é, isso o torna. Isto é apenas 100 por cento Jack… Então eu estava tipo, “Ei, apenas me diga que você está aí”, e as câmeras apareceram e nós entramos, e eu acho que eu estava quase pronto para começar por causa do que nós realmente filmamos para o episódio e o montamos. E Mandy entrou e colocou a mão no meu ombro e se virou, e essa foi a cena.

TVLINE | Eu sei que todo mundo diz esse tipo de coisa para os atores, mas como alguém que não precisa fazer isso na minha linha de trabalho, não consigo imaginar tirar isso de mim com uma ordem.

[Laughs] Quero dizer, é o seguinte: tive sorte de Jack não se emocionar. Ele não é apenas um personagem sentimental, mas isso não significa que como ator eu não possa chegar lá. Faz parte do trabalho, faz parte do currículo, você tem que ser capaz de fazer essas coisas no departamento de habilidades especiais… Então, para mim, eu acho que era apenas ter certeza de que era honesto e real. e eu em absoluto Ele estava suando e nervoso, tendo que viver essa percepção e acreditar do jeito que Jack acreditava na frente da câmera.

Também levou, na próxima vez que me sentei com meus pais, a sentar lá. Lembro-me que estava apenas observando minha mãe. Eu estava apenas observando ela comer. Ela meio que olhou para mim e disse: “Qual é o problema, meu amigo?” “nenhuma coisa.” Eu só gosto de ver minha mãe comer, sabe? [Laughs]