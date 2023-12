Beyoncé comemora estreia de “Renaissance” em primeiro lugar

“Renaissance: A Film by Beyoncé” estreia em Londres com Taylor Swift Taylor Swift e sua filha Blue Ivy se juntaram a Beyoncé no tapete preto para a estreia em Londres de seu filme “Renaissance: A Film by Beyoncé”.

Quem dirige a bilheteria? Beyoncé.

Menos de uma semana depois de estrear seu documentário musical, “Renaissance: A Film by Beyoncé”, que foi o filme número 1 no fim de semana passado, com mais de US$ 20 milhões em vendas de ingressos, a cantora comemorou suas conquistas no Postagem longa e rara no Instagram Quarta-feira.

Na legenda de um vídeo que recapitula as estreias mundiais do filme repleto de estrelas e a recepção positiva da crítica que recebeu, a cantora de “Break My Soul” agradeceu aqueles que trabalharam em “Renaissance”, que ela escreveu, dirigiu e produziu, e, claro – Célula da Baía.

“Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz por causa do pouco tempo. Praticamente adormeci durante as sessões de edição, coloração e mixagem. Foi uma corrida contra o tempo para lançar este filme tão rapidamente.” Escrevi. “Mas valeu a pena todo o esforço.”

Beyoncé também gritou a tal ponto que os fãs passaram a tratar as exibições de cinema como se estivessem realmente em um concerto da Renascença Mundial.

“Adoro ver todos vestidos com suas roupas mais chiques nos cinemas”, escreveu ela. “Desafios silenciosos E ainda acontece até no teatro!! Vocês todos me fazem rir. Por favor, mantenha essa energia funcionando. Mal posso esperar para ver o que mais você fará :).”

A estrela não ignorou novos fãs em sua mensagem.

“Também adoro ver pensamentos positivos de pessoas que não eram meus fãs ou que ainda não conheciam minha história. Pessoas que não tinham interesse em assistir meus programas e que agora ganharam uma compreensão e respeito mais profundos por tudo o que é necessário para ser um .” “Uma mulher renascentista”, escreveu Beyoncé.

“Rezo para que eu continue a fazer algo que levante todos vocês da mesma forma que vocês continuam a me levantar. Embora muitas vezes eu seja crítica e sinta que minha arte nunca termina, o pêndulo está balançando. legendou. Eu terminei. “Temos o filme nº 1 do país! E 💯 no Rotten Tomatoes 🍅 e isso é graças a você e ao seu apoio!

A turnê “Renaissance” por 39 cidades e 56 shows, que começou em Estocolmo, na Suécia, em maio e terminou em Kansas City, Missouri, no outono, arrecadou mais de US$ 500 milhões e atraiu mais de 2,7 milhões de espectadores.

Os críticos e o público deram críticas elogiosas ao filme que o acompanha – ele já possui uma classificação de 100% no Rotten Tomatoes e recebeu um A + CinemaScore do público do fim de semana de abertura pesquisado.

Contribuindo: Lindsay Bahr, Associated Press

