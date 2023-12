Selena Gomez está confirmando seu relacionamento com o produtor Benny Blanco enquanto simultaneamente protege seus ex-namorados

Selena Gomez Ela disse o que disse!

o cantorA jovem de 31 anos confirmou seu novo relacionamento com o produtor musical Benny Blanco35 anos, com sombreamento ao mesmo tempo todos De suas ex-namoradas. Se você precisar de um lembrete: Gomez namorou publicamente The Weeknd, Nick Jonas, Zedd e, notoriamente, Justin Bieber.

Quando a conta do Instagram é @com.popfactions Ela compartilhou que Gomez “aparentemente” confirmou que está em um relacionamento com Blanco, e a própria Gomez apareceu nos comentários para responder com “os fatos”. Embora @popfactions tenha compartilhado sua postagem em 4 de dezembro, o comentário de Gomez só apareceu em 7 de dezembro. Duas horas após o comentário, Gomez compartilhou uma foto sua com um homem que parece ser Blanco em suas histórias no Instagram.

Mas não é aí que esta história termina. Gomez também aproveitou os comentários de várias contas de fãs para defender seu relacionamento com Blanco, que ela diz estar forte há seis meses. Depois que alguns seguidores o consideraram “indigno” dela, Gomez respondeu, chamando Blanco de “a melhor coisa que já aconteceu comigo” e “melhor do que qualquer pessoa com quem já estive”.

As especulações de que Selena Gomez e Benny Blanco estavam namorando começaram há algumas semanas, depois que fãs perceberam que eles estavam interagindo nas redes sociais.bastante. Os fãs também acreditam que o doce bilhete que Blanco compartilhou, que ele alegou ser de sua namorada, estava com a letra de Gomez.

A evidência mais reveladora? A mãe de Gomez, Mandy Teefey, começou recentemente a segui-lo no Instagram. Realmente, deveríamos ter sabido naquele momento.

Apareceu originalmente em brilho