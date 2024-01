Bayley vence o Royal Rumble Feminino

Bayley e Becky Lynch eram as favoritas para vencer o Women's Royal Rumble. Crédito: WWE.com

Bayley, que encantou São Petersburgo, Flórida, venceu um Royal Rumble de altos e baixos que teve aparições surpresa limitadas. As aparições surpresa mais notáveis ​​foram de Naomi, Liv Morgan e a ex-estrela da AEW Jade Cargill. A Cargill mostrou um bom desempenho e continuou até a Final Three, sendo aplaudida de pé pela torcida da Flórida.

Naomi foi a participante mais longa no Royal Rumble até que Bayley venceu a partida, pois ambas duraram mais de uma hora. No início do estrondo, Naomi brigou com Jordynne Grace, também nocaute da TNA. Bayley recebeu ajuda precoce do Damage CTRL na forma dos Kabuki Warriors, mas Asuka e Kairi Sane foram rapidamente eliminados.

O pay-per-view feminino Royal Rumble da WWE parece ter uma clara favorita, Becky Lynch, com base no enredo. Mas os criadores de probabilidades não viam as coisas dessa forma. Mesmo que Lynch tivesse chances sólidas de +275 para vencer o Royal Rumble, esta não parece ser a história que a WWE estava contando para levar Lynch à WrestleMania em um confronto inevitável com Rhea Ripley. Em vez disso, Bayley foi dominante com probabilidades de -275, enquanto Damage CTRL continua a dominar a divisão feminina da WWE.

Sexta à noite no SmackDown, os Kabuki Warriors venceram o WWE Women's Tag Team Championship, indicando que Damage CTRL pode estar no caminho certo para ganhar todo o ouro. No final das contas, Bayley provavelmente desafiará Io Sky na WrestleMania.

Momentos importantes do Women's Royal Rumble 2024

Naomi ficou em segundo lugar como a primeira surpresa da noite, recebendo muitos gritos populares e “bem-vindo de volta”.

Bayley entrou em terceiro e recebeu um grande grito de “Bayley”.

Jordynne Grace entrou em quinto lugar usando o TNA Knockouts Championship, e a equipe de anunciantes reconheceu que ela havia derrotado Naomi pelo título.

Grace e Ivy Nile (que chegou às 9), ambas conectadas a aparelhos de som com atraso.

Natalya salvou Tegan Nox da eliminação, apenas para tentar eliminar Nox. Nox deu a volta por cima e eliminou Natalya.

Kairi Sane foi submetido a uma eliminação louca, exceto por um período de tempo, apenas para ser eliminado legitimamente. Asuka o seguiu logo depois.

Nia Jax entrou em 19º e dominou completamente a partida em um calor intenso. No total, ela teve oito eliminações.

R-Truth entrou em Valhalla em 24º lugar e foi prontamente eliminado por Nia Jax. Isso é o que R-Truth era.

Jade Cargill realmente fez sua estreia nos cantos “sagrados” e a própria Cargill derrubou Nia Jax.

A Final 3 ficou com Bayley, Liv Morgan e Jade Cargill, com a vitória de Bayley.

Com exceção de Bayley e Lynch, não havia favoritas para vencer o Women's Royal Rumble. A estreante Jade Cargill foi listada como a terceira maior favorita, mas a única coisa interessante sobre sua aparição no Royal Rumble foi sua estreia e como ela era em um ringue da WWE. É seguro dizer que, em sua tiragem limitada, ele passou no primeiro teste com louvor. Na fase final do Royal Rumble, a Cargill provocou um confronto com Bianca Belair – para alegria dos fãs.

Triple H foi recentemente questionado sobre o desaparecimento da Cargill da programação e do jogo da WWE Ela não recuou Discutindo os grandes planos da WWE para o nativo da Flórida.

“Não tenho menos fé nisso agora do que naquela época [when she signed with WWE]” ele começou, acrescentando que o desenvolvimento dela teve precedência antes de sua estreia. “É interessante quando ela chegou, conversamos sobre seu desenvolvimento e onde ela iria pousar. Mas onde está o desenvolvimento, quero ter certeza de que não importa o que seja jogado em Jade Cargill, ela está pronta e, não por culpa dela, acho que ela está limitada nisso.

Fora da Cargill, havia poucos azarões que poderiam perturbar o carrinho de maçã feminino do Royal Rumble. Bianca Belair venceu em 2021 e acalmou seus nervos desde que IU Sky descontou nela a maleta do Money in the Bank. Nia Jax é um salto monstruoso, e saltos monstruosos raramente vencem o Royal Rumble. Na verdade, na jovem história do Women's Royal Rumble, nenhum heel jamais venceu.

A vitória de Bayley durou uma hora, três minutos e três segundos, o que é uma ótima história, já que muitos esperam que ela desafie, não Rhea Ripley, mas também Iyo Sky, membro do Damage CTRL, na WrestleMania 40.