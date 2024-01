Erin Moriarty deixa o Instagram após críticas a Megyn Kelly – The Hollywood Reporter

Erin Moriarty

Rapazes A atriz Erin Moriarty anunciou que estava deixando o Instagram na quinta-feira após as acusações de Megyn Kelly de que Moriarty havia se submetido a uma cirurgia plástica.

“Todos nós experimentamos níveis de bullying ao longo de nossas vidas, mas fiquei horrorizado e senti que merecia um segundo para abordar essas questões.” Moriarty escreveu Em um longo artigo composto por dois slides. “Receber uma mensagem sobre um vídeo que é tão repugnantemente falso, contraproducente a ponto de ser um vídeo misógino de Megyn Kelly comentando no caminho – saber a natureza generalizada disso me deixou horrorizado.”

Kelly exibiu um segmento com O fio diárioMichael Knowles, no episódio de 17 de janeiro de seu podcast, chamou a cirurgia plástica de “doença social”, com Kelly dizendo que Moriarty era um exemplo de alguém com “vício” em cirurgia plástica. Kelly então mostrou uma foto de Moriarty que ela alegou ser “relativamente recente” e descreveu a foto como uma “garota doce, linda e normal” antes de mostrar uma foto mais recente de Moriarty parecendo muito diferente.

“Pensei: ‘Este é um rosto gerado por IA?’ Mas parece real”, disse ela. “Ela fez isso consigo mesma.”

Em sua postagem no Instagram, Moriarty confirmou que ficou “horrorizada” com as reações ao vídeo de Kelly, chamando-o de “excelente exemplo” de assédio que “partiu meu coração”.

“A mídia social foi minha capacidade de me conectar com os fãs”, escreveu Moriarty. “Ser capaz de trabalhar com marcas em que acredito e muitas vezes também compartilhar marcas em que acredito como freelancer e outros enfeites. Para compartilhar notícias ou atualizações. Mas decidi colocar minha energia trabalhando no meu negócio.”

“Perdi o privilégio desta conta. Então, você pode acreditar no que quiser”, continuou a atriz. “Mas não há desculpa para essas alegações horríveis, o abuso verbal que tive de excluir e as informações verdadeiramente falsas que está sendo usado para perpetuar uma mensagem feminista exibicionista. “Você não precisa acreditar em mim quando digo que esses vídeos são completamente falsos, mas do jeito que foi falado, do jeito que você falou comigo, não vou aceitar.”

