Atualizações AO VIVO do Chiefs-Bears – Arrowhead Pride

Na semana 3 da NFL, os Kansas City Chiefs dão as boas-vindas… Ursos de Chicago para o GEHA Field no Arrowhead Stadium, na esperança de estender seu recorde para 2-1 com um jogo adequado contra um time do Bears que chega a Kansas City com um recorde de 0-2.

Primeiro quarto

Os Bears venceram o sorteio de abertura do jogo, optando por adiar para o segundo tempo. Isso deu a bola a Kansas City, e eles a pegaram na linha de 25 jardas após um touchdown.

No lugar certo para o ataque de passes dos Chiefs, a maior parte começou cedo: o quarterback Patrick Mahomes encontrou o tight end Travis Kelce para converter o primeiro terço do ataque inicial. No entanto, a segunda tentativa de recusar a terceira parte não teve sucesso; O passe do meio para o wide receiver Rashee Rice foi longe demais, resultando em pênalti.

A defesa de Kansas City aproveitou um grande pênalti, evitando que o Chicago assumisse a liderança além da linha de 25 jardas. A terceira falha foi um sack creditado ao lado defensivo George Karlaftis e ao linebacker Drew Tranquille, mas o atacante Mike Dana trouxe a pressão inicial com um forte ataque do Bull.

O ataque de passes dos Chiefs parecia o mesmo na segunda posse de bola, com Mahomes encontrando Kelce e o wide receiver Skyy Moore em jogadas consecutivas para finalizações na primeira descida. Da linha de 14 jardas, Mahomes correu para dentro das cinco para marcar o placar. Na segunda descida, um passe aberto para o running back Jerick McKinnon abriu, dando ao Kansas City a vantagem inicial de 7-0.

Chicago trabalhou rapidamente na terceira descida, depois que uma tentativa de passe de segunda descida para o wide receiver DJ Moore foi coberta pelo cornerback L’Jarius Sneed. No entanto, o Chicago converteu no chão – e então avançou para o território dos Chiefs com uma grande confusão do quarterback Justin Fields.

Kansas City subiu novamente para o terceiro lugar, desta vez levando para casa. O star pass rusher Chris Jones venceu o novato right tackle pela segunda semana consecutiva, ganhando um sack e empurrando Chicago para fora do alcance do field goal.

Os Chiefs avançaram para a terceira descida com uma conversão de duas jardas, quando o primeiro quarto expirou.

Segundo quarto

Para mover as correntes na terceira descida, Mahomes encontrou Kelce entre os defensores da zona para uma primeira descida na zona de Chicago. Isso gerou grandes ganhos com uma corrida de Isiah Pacheco, ultrapassando o tight end Noah Gray no espaço para um ganho de 18 jardas. Na terceira descida, alguns snaps depois, Mahomes não conseguiu encontrar um recebedor aberto – mas uma verificação em McKinnon moveu as correntes de qualquer maneira.

Da linha de 15 jardas, um passe rápido pelo meio para Rashie Rice colocou os Chiefs na linha de uma jarda. O running back Clyde Edwards-Helaire finalizou a partir daí, acertando-o em um jogo de corrida forte. Kansas City lidera por 14-0.

Depois de completar bem os campos durante o lançamento, os Bears não conseguiram encontrar espaço extra. Os jogadores dos Chiefs têm estado em ascensão nesta campanha, mas Chris Jones mais uma vez finalizou. Ele marcou pênalti pressionando Fields e forçou cobrança de pênalti.

Mahomes encontrou seu alvo favorito para iniciar esta posse de bola: Justin Watson. Depois de escalar a caçapa, um arremesso bem colocado foi completado pela linha lateral por 37 jardas. Pacheco partiu daí, usando três passes diretos para empurrar os Chiefs para a zona vermelha.

Depois de um passe de tela eficaz para Pacheco, MacKinnon cuidou disso a partir daí. Mahomes o encontrou rapidamente, dando aos Chiefs uma vantagem de 21-0 no intervalo.

A chuva não parava de cair em Chicago. No início da corrida seguinte, o running back Khalil Herbert foi destituído pelo cornerback Trent McDuffie; O linebacker Willie Gay Jr. pulou na bola, dando aos Chiefs a posse de bola na linha de 30 jardas do Bears. Isso resultou em um aviso de dois minutos.

O ataque dos Chiefs não aproveitou a virada, parando em outro pênalti no lateral direito Jawaan Taylor. Kansas City se contentou com um field goal e conseguiu uma vantagem de 24-0.

Foi outra investida rápida para os Bears: depois que a tentativa profunda de Fields foi derrubada, outra tentativa foi suspensa e interceptada pelo safety do Chiefs, Mike Edwards. Kansas City foi estabelecida perto da zona vermelha de Chicago.

Os Chiefs fecharam o placar com duas finalizações para Rice, que se afastou a centímetros da linha do gol. Eles mantiveram o primeiro e o gol simples, passando a bola para Pacheco e ampliando a vantagem para 31 a 0 faltando menos de um minuto para o fim do primeiro tempo.

A defesa do Chiefs continuou a conter o ataque dos Bears, forçando um chute a menos de um minuto do primeiro tempo. Um passe profundo interrompido pelo cornerback Joshua Williams destacou a parada; Karlaftis também acertou Fields quando lançou para ajudar incompleto na terceira descida.

Os Chiefs tinham a bola faltando 35 segundos para o fim e 65 jardas da end zone. Outro pênalti foi marcado por formação ilegal em Jawaan Taylor, o que levou a um grande passe para touchdown do wide receiver Marquez Valdes-Scantling.

Kansas City acabou se contentando com um field goal, indo para o intervalo com uma vantagem de 34-0. Esse foi o maior número de partidas do técnico Andy Reid em suas 25 temporadas como treinador.

Terceiro trimestre

Os Bears começaram sua primeira investida do segundo tempo na linha de 25 jardas após um touchdown. A segunda jogada foi um sack de Mike Danna, mas o linebacker Willie Gay Jr. o ajudou a atacar com força pela borda. Na terceira descida, um cheque foi imediatamente abordado por L’Jarius Sneed, resultando em pênalti.

O ataque dos Chiefs continuou exatamente de onde parou no primeiro tempo, ganhando 37 jardas em um passe de terceira descida de Marquez Valdes-Scantling. De dentro da zona vermelha, Mahomes manteve a paciência no pocket e encontrou Kelce no final da end zone. A recepção deu aos Chiefs uma vantagem de 41-0 no meio do terceiro quarto.

Tentando tirar proveito de um jogo desastroso, o ataque do Chicago caiu na terceira descida. Duas incompletudes no campo depois, os Chiefs tiveram a bola novamente – assumindo o controle da linha de 41 jardas dos Bears.

O quarterback reserva Blaine Gabbert entrou no jogo na próxima investida, substituindo Mahomes. Depois de alguns cliques de posse de bola, uma tentativa pelo meio foi interceptada pelo linebacker do Bears, Jack Sanborn.

Os Bears trabalharam na zona vermelha, eventualmente convertendo um curto quarto de desvantagem em uma jogada de quarterback. O que empurrou o jogo para o quarto período.

Lesões

O quarterback Patrick Mahomes mancou após uma jogada no final do primeiro tempo em que seu tornozelo direito foi torcido. Ele permaneceu no jogo.

No terceiro quarto, o cornerback Joshua Williams permaneceu caído após ser atingido enquanto os jogadores competiam por um passe para baixo. Ele deixou o campo por conta própria.

O left tackle Donovan Smith permaneceu em campo deitado de costas após a jogada do terceiro quarto.

Equipes especiais

O punter Tommy Townsend deu um chute de 55 jardas após o lance inicial, acertando dentro da linha de cinco jardas sem ajuda do artilheiro.

Chamando o time de treino, o wide receiver Montrell Washington deu o primeiro chute que viu para um ganho de 23 jardas. Ele devolveu outro por três jardas.

O Kicker Harrison Butker converteu todas as quatro tentativas no primeiro tempo, depois outra no terceiro quarto. Ele também chutou um field goal de 41 jardas no final do segundo quarto. Butker fez um field goal de 38 jardas pouco antes do intervalo.

