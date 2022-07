As primeiras imagens do Telescópio Espacial James Webb: Veja as imagens impressionantes, incluindo a Nebulosa Carina

Um novo amanhecer de olhar para profundo, profundo, profundo O universo começou.

Cientistas lançaram as primeiras fotos científicas coloridas e altamente antecipadas tiradas por Telescópio Espacial James WebbA ferramenta mais poderosa já feita. O enorme telescópio orbita a cerca de um milhão de milhas da Terra, e é Desenvolvido para análogos em algumas das galáxias mais antigas E as estrelas sempre nasceram. Olhar para essas coisas significa olhar para trás em bilhões de anos, porque leva tanto tempo para essa luz antiga chegar até nós (ou mais precisamente, o Telescópio Webb de US$ 10 bilhões).

Este primeiro lote de imagens inéditas inclui visualizações de Algumas galáxias distantes, um berçário estelar gigante e nuvens cósmicas colossais. Também dá uma visão incomparável de um planeta gigante fora do nosso sistema solar. (Os memes também não são ruins.)

“A missão na Web está aberta hoje para negócios”, disse a astrônoma da NASA Michelle Thaler na imagem divulgada na manhã de terça-feira. “E isso é só o começo. O melhor ainda está por vir…”

O Telescópio Webb é o sucessor do lendário Telescópio Espacial Hubble, que possui Capture vistas estelares sem precedentes Por mais de três décadas. Mas o telescópio Webb, com um espelho dourado duas vezes e meia maior que o telescópio Hubble, tem a capacidade de ver coisas muito mais fracas, e vai olhar através de nuvens espessas e impenetráveis ​​de poeira cósmica.

Veja cinco das imagens de satélite mais esperadas de todos os tempos.

SMEX 0723

Webb espiou um grupo de galáxias “extremamente distantes” nesta imagem. As galáxias em primeiro plano distorcem a luz e ajudam a ampliar esses objetos distantes.

Bill Nelson, administrador da NASA, explicou que a luz emitida por essas galáxias viaja há bilhões de anos. Especificamente, você está olhando para o aglomerado de galáxias SMACS 0723 como apareceu cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. Mas por trás dele estão galáxias mais antigas.

“Esta primeira imagem do Telescópio Espacial James Webb da NASA é a imagem infravermelha mais profunda do universo distante até hoje. Conhecida como a primeira imagem de campo profundo de Webb, esta imagem está repleta de detalhes”, explicou a NASA em um comunicado. “Milhares de galáxias – incluindo o mais fraco dos objetos infravermelhos observados – aparecem em uma visualização na web pela primeira vez. Esta fatia do vasto universo cobre um pedaço do céu aproximadamente do tamanho de um grão de areia que alguém carrega à distância de um braço. Na Terra .”

A NASA chama essa imagem de “primeiro campo profundo da Web”. É uma imagem do aglomerado de galáxias “SMACS 0723”. Distorção de aglomerados galácticos e aumento de galáxias distantes no fundo.

A NASA chama essa imagem de "primeiro campo profundo da Web". É uma imagem do aglomerado de galáxias "SMACS 0723". Distorção de aglomerados galácticos e aumento de galáxias distantes no fundo.

Crédito: NASA/ESA/CSA/STScI

Espectro de exoplanetas de WASP-96 b

Algumas das observações mais surpreendentes do Telescópio Webb não virão de nenhuma foto bonita. Usando instrumentos chamados espectrômetro, Webb pode espionar em que consistem as atmosferas de mundos distantes e alienígenas. (Talvez haja um arquivo Um trilhão ou mais exoplanetas Somente em nossa Via Láctea.) Alguns planetas, por exemplo, podem conter água, metano e dióxido de carbono, o que pode significar que são mundos habitáveis.

O primeiro espectro de gases de Webb em um exoplaneta vem do WASP-96 b, conhecido como “Júpiter quente”. É um gigante gasoso de alta temperatura que orbita sua estrela em velocidades tremendas, levando apenas 3,4 dias em uma órbita.

“O Telescópio Espacial James Webb da NASA capturou uma impressão digital distinta de água, juntamente com evidências de nuvens e neblina, na atmosfera ao redor de um planeta gigante gasoso quente e inchado orbitando uma estrela distante parecida com o Sol”, explicou a NASA. “A observação, que revela a presença de moléculas de gás específicas com base em leves quedas no brilho das minúsculas cores da luz, é a mais detalhada de seu tipo até hoje, demonstrando a capacidade sem precedentes do Webb de analisar a atmosfera a centenas de anos-luz de distância. .”



Crédito: NASA, ESA, CSA e STScI

Nebulosa do Anel Sul

A Nebulosa do Anel Sul é um tipo de objeto chamado “nebulosa planetária”. Estas são conchas vivas de gás e poeira expelidas para o espaço por uma estrela moribunda. Esta conhecida nebulosa planetária está a cerca de 2.000 anos-luz de distância de nós.

“Algumas estrelas guardam o melhor para o final”, escreveu a NASA. “A estrela fraca no centro desta cena tem enviado anéis de gás e poeira há milhares de anos em todas as direções, e o Telescópio Espacial James Webb da NASA revelou pela primeira vez que esta estrela está coberta de poeira.”



Crédito: NASA, ESA, CSA e STScI

Stephan quinteto

O Stefan Quintet é um grupo bem conhecido de galáxias a cerca de 290 milhões de anos-luz de distância. A NASA disse que quatro deles estão relativamente próximos um do outro, “presos em uma dança cósmica de encontros frequentes”.

“Com sua poderosa visão infravermelha e resolução espacial extremamente alta, o Webb exibe detalhes nunca antes vistos neste aglomerado de galáxias”, explicou a NASA. “Aglomerados cintilantes de milhões de estrelas jovens e regiões de explosão estelar do nascimento de novas estrelas adornam a imagem. Caudas de gás, poeira e estrelas são puxadas de muitas galáxias por interações gravitacionais.”



Crédito: NASA, ESA, CSA e STScI

Nebulosa Carina

As nebulosas são algumas das regiões mais deslumbrantes do espaço. São nuvens gigantes de poeira e gás, como aquelas que se formaram após um explosão de estrela gigante. É um terreno fértil para a formação de novas estrelas. Webb capturou uma visão da enorme Nebulosa Carina, que está localizada a cerca de 7.600 anos-luz de distância e é onde as grandes estrelas realmente se formaram.



Crédito: NASA, ESA, CSA e STScI

“Esta paisagem de montanhas e ‘vales’ cheios de estrelas cintilantes é na verdade a borda de uma região próxima de formação de estrelas chamada NGC 3324 na Nebulosa Carina”, escreveu a NASA. “Esta imagem foi capturada em luz infravermelha pelo novo Telescópio Espacial James Webb da NASA, e esta imagem revela pela primeira vez regiões inéditas de nascimento de estrelas.” Os “picos” mais altos que você vê aqui têm cerca de sete anos-luz de altura, acrescentou a agência espacial.

observatório do espaço profundo

Telescópio Webb – Uma Colaboração Entre NASAe a Agência Espacial Européia e a Agência Espacial Canadense – projetadas para fazer descobertas sem precedentes. “Com este telescópio, é realmente difícil não quebrar recordes”, disse Thomas Zurbuchen, astrofísico e administrador associado da NASA para a Diretoria de Missões Científicas da agência, disse recentemente em uma coletiva de imprensa.

Engenheiros de salas limpas posam em frente ao Telescópio Espacial James Webb.

Crédito: NASA/Kris Jenn

Veja como o Webb alcançará coisas incomparáveis:

espelho gigante: O espelho Webb, que capta a luz, tem mais de 6 metros de largura. Isso é duas vezes e meia maior do que telescópio espacial Hubble Espelho. Capturar mais luz permite que Webb veja objetos antigos mais distantes. O telescópio observará estrelas e galáxias que se formaram há mais de 13 bilhões de anos, apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. “Vamos ver as primeiras estrelas e galáxias que já se formaram”, disse Jan Creighton, astrônomo e diretor de planetário Manfred Olson da Universidade de Wisconsin-Milwaukee, ao Mashable no ano passado.