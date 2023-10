As pesquisas polonesas dão ao ex-primeiro-ministro Donald Tusk um possível caminho de volta ao poder

Rula Khalaf, editora do Financial Times, escolhe as suas histórias favoritas neste boletim informativo semanal.

O líder da oposição, Donald Tusk, poderá regressar ao cargo de primeiro-ministro da Polónia, de acordo com duas sondagens realizadas após as eleições parlamentares de domingo, que colocaram o partido governista Lei e Justiça à frente, mas sem votos suficientes para governar sozinho ou com um partido de extrema-direita.

Esperava-se que o Partido Lei e Justiça e seu líder, Jaroslaw Kaczynski, obtivessem 36,6% dos votos, em comparação com 31% do Partido Cívico Tusk. A Plataforma Cívica, juntamente com outros dois partidos, está a caminho de ganhar 248 dos 460 assentos no Sejm, a câmara baixa do parlamento polaco, de acordo com a última sondagem eleitoral da Ipsos divulgada na manhã de segunda-feira, que confirmou a participação do mesmo partido de Tusk no poder. assentos. A festa como uma pesquisa de boca de urna preliminar na noite de domingo.

Tusk prometeu durante a campanha eleitoral colocar Varsóvia de volta num caminho pró-europeu firme, restaurar a independência dos juízes e libertar milhares de milhões de euros em financiamento da UE que a Comissão Europeia tinha retido numa disputa com o governo do PiS por causa das reformas judiciais.

As eleições são vistas como as eleições mais importantes da UE este ano, redefinindo potencialmente a relação entre Bruxelas e o maior Estado-Membro da Europa Central e Oriental, após anos de desacordo.

“Este é o fim dos tempos difíceis. Este é o fim do governo do PiS”, disse Tusk no domingo à noite aos apoiantes entusiasmados. “Realmente conseguimos. A Polónia venceu, a democracia venceu.”

Na sede do PiS, Kaczynski disse aos seus apoiantes que ainda havia uma forma de o seu partido regressar ao poder. “Temos dias de combates e várias tensões pela frente”, disse o líder conservador linha-dura. Ele acrescentou: “Devemos ter esperança e saber que, independentemente de estarmos no poder ou na oposição, implementaremos este projeto de diferentes maneiras”.

O líder do PiS, Jaroslaw Kaczynski, cumprimenta apoiadores em Varsóvia no domingo © Zarek Sokolowski/AP

Se os resultados finais corresponderem aos das sondagens de opinião, o PiS terá dificuldades em garantir um terceiro mandato no governo porque o seu potencial parceiro de coligação – a CNT de extrema-direita – deverá obter apenas 6,4 por cento dos votos, o equivalente a apenas 14 assentos.

Espera-se que o Partido Lei e Justiça tenha a primeira oportunidade de formar um governo pelo Presidente Andrzej Duda se os resultados confirmarem que continua a ser o maior partido no Parlamento.

Os resultados finais das eleições altamente contestadas não são esperados até ao final da segunda-feira ou mesmo terça-feira, porque o processo de contagem foi complicado por um referendo que o PiS adicionou ao boletim de voto para promover quatro questões que estavam no centro da sua campanha.

A Comissão Eleitoral Nacional começou a publicar resultados parciais na manhã de segunda-feira, mostrando que o PiS recebeu 40,2 por cento dos votos, em comparação com 26,6 por cento do Partido Cívico de Tusk, com pouco mais de 10 por cento dos votos contados. Mas embora esta vantagem inicial fosse maior do que nas sondagens de opinião, não seria suficiente para o PiS obter a maioria com o apoio da CNT.

A eleição também poderá aliviar as recentes tensões entre Varsóvia e Kiev, que foram em grande parte desencadeadas pela tentativa de reeleição do PiS. O PiS tem estado em desacordo com a UE, que alegou que o governo tem sido demasiado generoso no trato com os refugiados ucranianos, e tem procurado apaziguar os eleitores agrícolas impondo uma proibição unilateral às importações de cereais ucranianos no início deste ano.

A participação nas eleições parlamentares estava a caminho de estabelecer um recorde desde o regresso da Polónia à democracia, de acordo com dados preliminares da Ipsos. A taxa de participação foi estimada em cerca de 73 por cento, o que é 11 pontos percentuais superior à das eleições anteriores em 2019.

Os analistas alertaram que a política fragmentada e tóxica na Polónia tornava as sondagens de opinião provavelmente menos fiáveis ​​do que nas eleições anteriores.

Eleições semelhantes que tiveram lugar na Eslováquia há duas semanas esperavam que o líder da oposição liberal avançasse, mas os resultados finais colocaram o candidato populista Robert Fico e o seu partido “Smir” na liderança. “Ainda é possível que tenhamos uma situação eslovaca aqui”, disse Marcin Dumas, chefe do instituto de pesquisas Ipres, antes da votação no domingo.

Funcionários do governo também alertaram que os investigadores podem não registar com precisão o apoio ao seu partido.

“Acreditamos que temos uma maioria silenciosa”, disse Janusz Kowalski, vice-ministro da Agricultura, antes da votação de domingo. “Conheço muitos eleitores que não querem anunciar publicamente o seu voto no PiS.”

No entanto, apenas 40 por cento dos eleitores participaram no referendo, segundo dados preliminares, o que não é suficiente para o tornar vinculativo. Tusk apelou a um boicote a este referendo.