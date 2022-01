As Ilhas Cayman, Espanha, Portugal e Buenos Aires acolhem a realocação de trabalhadores nômades digitais remotos.

A Espanha planeja atrair trabalhadores estrangeiros com incentivos fiscais. Getty



A história mais recente é sobre o aumento de casos da Omigron, o fechamento de empresas, escolas e o cancelamento de voos e eventos ao vivo. Ao rolar doom nas mídias sociais, você está perdendo alguma coisa. Com o caos e a loucura ao nosso redor, existem oportunidades maravilhosas para os corajosos e corajosos. Sob o radar, há uma tendência furtiva que pode mudar sua vida.

As nações do mundo que foram afetadas economicamente pelo surto de vírus abriram suas portas para os nômades digitais. Eles atendem a andarilhos que podem trabalhar longas distâncias e estão animados para embarcar em uma aventura internacional. Nômades digitais, Principalmente trabalhadores intelectuais de colarinho branco, inicialmente migrando temporariamente para cidades costeiras, pistas de esqui e depois para distantes, internacionais, Lugares exóticos.

Durante as epidemias, muitos países forneceram incentivos para atrair trabalhadores remotos. Como sua economia dependia principalmente do turismo, eles precisavam de renda. Incentivar os trabalhadores do conhecimento a viver e trabalhar em seu país é a melhor maneira de gerar renda e impostos tão necessários. Barbados, Estônia, Bermudas e Geórgia estão todos pedindo aos americanos que abram suas portas, venham, trabalhem, paguem impostos e contribuam para a economia. Por exemplo, na posição aberta Carta Do primeiro-ministro de Barbados, Mia Motley, ele encorajou amorosamente as pessoas a emigrar para seu país. “Em nome de nossa bela ilha de Barbados, dou as boas-vindas a você.”

Fornecido por Portugal Vistos de longa duração para freelancers e trabalhadores independentes. A beleza natural do país, o clima agradável, os preços acessíveis, a atitude favorável aos negócios e o acesso a todas as partes da UE o tornaram um destino popular para nômades digitais.

Forbes Portugal foi nomeado um dos três melhores países do mundo para viver e se aposentar. O custo de vida é relativamente baixo em comparação com outras partes da Europa. É fácil viver com um salário baixo em comparação com outros países. Portugal está ao sol durante 300 dias. Próximo Perto do Oceano Atlântico, a maioria dos lugares em Portugal desfruta de uma agradável brisa marítima constante.

Bonita e ensolarada Buenos Aires Incentiva os nômades digitais a se mudarem. Como a moeda estrangeira tem maior poder aquisitivo do que lugares como os Estados Unidos, ela proporciona uma vida melhor aos trabalhadores argentinos. A cidade lançou uma campanha para atrair pessoas que recebem dinheiro em dólares, libras e outras moedas para estadias mais longas, com a Argentina “tendo o câmbio mais competitivo da região” e Buenos Aires “a cidade mais barata!”

Em comparação com outras cidades da América Latina, faz parte de um plano geral a emissão de vistos de 12 meses para trabalhadores de longa distância com clima mais quente, avenidas Bougainville, melhor alimentação e relativa segurança. Buenos Aires espera que a Visa atraia 22.000 nômades até 2023.

Francisco Resnikoff, vice-secretário de relações internacionais da prefeitura, disse que os trabalhadores com esses vistos não precisam pagar imposto de renda local ou estar na folha de pagamento da empresa. A cidade espera que os candidatos sejam jovens freelancers. A cidade de Buenos Aires exige que os trabalhadores de longa distância retomem seu negócio de turismo, que responde por 10% do PIB.

Uma das maiores taxas de vacinação do mundo, a ilha mediterrânea de Malta recebe os nômades digitais. Incentivo em dinheiro na autorização de residência nômade lançada recentemente. Um arquipélago no Mar Mediterrâneo entre Malta, Sicília e a costa norte da África foi anunciado em junho de 2021. Autorização de residência nômade, que permite que os visitantes mantenham seu emprego atual em outro país e morem em Malta por até um ano.

Malta é um destino turístico popular Seu clima quente e terreno de tirar o fôlego Eles servem como locais para grandes produções cinematográficas. O arquipélago abriga alguns dos templos mais antigos do mundo, como os Templos Megalíticos de Malta.

Aldeias em toda a Espanha perderam jovens em busca de oportunidades nas grandes cidades e em outros países. Em um esforço para reviver as “aldeias moribundas” Espanha planeja atrair trabalhadores estrangeiros com incentivos fiscais. O Projeto Rede Nacional Aldeias de Boas-vindas para Trabalhadores Remotos, ou Red Nacional de Pueblos Acogedores para el Teletrabajo, visa atrair trabalhadores estrangeiros com o novo visto de trabalho de 12 meses para nômades digitais.

Da Espanha Projeto de Lei de Iniciação Incentiva os nômades digitais a povoar e revitalizar aldeias rurais. Dos 8.131 municípios da Espanha, 3.403 estão em risco de morte, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas do país. Uma vez que uma pessoa tenha vivido e trabalhado na Espanha, ela pode solicitar uma autorização de residência para prolongar sua estadia por dois anos e depois renová-la. Francisco Boa, secretário de Estado para o Desafio Populacional da Espanha, disse sobre o projeto: “O mundo do trabalho está mudando, então mais e mais pessoas querem trabalhar digitalmente”. “Queremos tornar o mundo rural mais atraente para nômades digitais e empreendedores”, acrescentou Poya.

As Ilhas Cayman são um território ultramarino britânico de três ilhas no oeste do Caribe. A maior ilha, Grand Cayman, é conhecida por seus resorts de praia, mergulho, snorkeling e pesca em alto mar. É também o lar de vida selvagem que varia de iguanas ameaçadas de extinção a filhotes de patas vermelhas. O Projeto Global Citizen Concierge das Ilhas Cayman Fornece nômades digitais Viva e trabalhe nas Ilhas Cayman Pelo menos três meses e até dois anos. Eles oferecem um programa de recepção centralizado para auxiliar na localização de documentos legais, reserva de voos e acomodação.

Se você quiser ficar nos Estados Unidos, as chances são grandes. Evan Hock, cofundador do MakeMyMove, o primeiro e único mercado do país, disse que os trabalhadores de longa distância e suas famílias se encaixam em comunidades de todo o país, como Greensburg, Indiana.

Strange City oferece US $ 5.000 para recém-chegados. “Além de instalações que melhoram a vida e hospitalidade incomparável, Greensburg vai além para integrar indivíduos e famílias em sua comunidade, de maneiras nunca vistas antes”, oferecendo o seguinte:

Serviços de creche “Avós em necessidade” e apresentação dos avós na escola, fornecidos pelo casal local Tommy e Dan Wenning.

Uma chamada de “assento de mesa” para eventos de angariação de fundos sem fins lucrativos de Greensburg em apoio ao Decatur County Memorial Hospital.

Chamadas abertas para refeições caseiras em vizinhos

Membro de um ano do local de trabalho coletivo local da cidade

Membro de um ano da YMCA local

Cartões de presente grátis para o mercado sazonal do fazendeiro

Passes gratuitos para apresentações teatrais no Tree County Players

Passeio de barco no Lago Sandy de 250 acres e passe livre para a praia

Falando sobre a cidade rural e charmosa, o prefeito Joshua Marsh diz: “Greensburg sempre foi uma comunidade acolhedora para quem quer viver, trabalhar e se divertir aqui, mas com este pacote, estamos dando um passo adiante para garantir que as pessoas tenham a oportunidade. Realmente aceite tudo o que Greensburg tem a oferecer.”