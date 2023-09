Flexport está perdendo seu diretor financeiro e chefe de recursos humanos, semanas após a demissão do CEO Dave Clark

Três semanas depois que o fundador da Flexport, Ryan Petersen, demitiu Dave Clark do cargo de CEO e voltou a administrar sua startup de software de cadeia de suprimentos, a empresa demitiu seu diretor financeiro e seu chefe de recursos humanos renunciou, descobriu a CNBC.

A Flexport informou ao CFO Kenny Wagers na semana passada que estava sendo dispensada, segundo pessoas familiarizadas com a situação. Seu último dia é sexta-feira.

Espera-se que Stuart Leong, diretor financeiro da Flexport, seja nomeado CFO, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque não estavam autorizados a falar publicamente sobre o assunto. Leong trabalhou na Flexport durante sete anos em diversas funções de operações, logística e finanças, e é visto como um confidente de Petersen.

Petersen, que fundou a Flexport há uma década e a transformou numa queridinha do Vale do Silício avaliada em US$ 8 bilhões por investidores proeminentes, recuperou o primeiro lugar na empresa em 6 de setembro, depois que ele e o conselho forçaram Clarke a renunciar. Clark, que passou 23 anos na Amazon e se tornou membro sênior da equipe de liderança de Jeff Bezos, foi contratado por Petersen há um ano, em parte para ajudar a empresa a avançar em direção a um IPO, disseram as fontes.

Clark e Petersen atuaram como co-CEOs da Flexport a partir de setembro passado, com Clark assumindo como único CEO da empresa em março. Petersen tornou-se sócio de risco do Founders Fund de Peter Thiel, um dos maiores financiadores da Flexport.

Jennifer Boden, vice-presidente de tecnologia de pessoas e experiência dos funcionários da Flexport, também deixará a empresa, disseram fontes. Boden assumiu o cargo no início deste mês, depois que seu antecessor, Darcy Henry, foi demitido da Flexport.

Um porta-voz da Flexport confirmou as mudanças dos funcionários e disse que Michael Brown assumiria uma nova função como chefe de iniciativas de reestruturação e CEO, mas se recusou a comentar sobre possíveis demissões.

“Kenny Wagers causou um tremendo impacto na Flexport e somos gratos por suas contribuições em orientar a Flexport como uma das empresas de crescimento mais rápido durante sua gestão. Desejamos a Kenny o melhor em suas próximas oportunidades. Stuart Leung se tornará CFO da Flexport . Responsável e reportando-se a Ryan Petersen, CEO, com efeito imediato. Stuart está na Flexport há quase sete anos, onde ocupou cargos vitais de liderança sênior em finanças, vendas e operações. Como CFO, ele se concentrará em liderar o retorno da Flexport à lucratividade e crescimento.

“Michael Brown assumirá a função de vice-presidente sênior, chefe de iniciativas de reestruturação e CEO. Nesta função recém-criada, ele se concentrará na reestruturação do negócio para ser mais focado no cliente e liderar nosso retorno à lucratividade. Jennifer Boden deixará a Flexport para buscar novas oportunidades. Agradecemos a Jennifer por sua liderança e desejamos a ela tudo de melhor em seus empreendimentos futuros.

Petersen demitiu vários executivos que Clark havia contratado da Amazon, incluindo Henry, bem como Teresa Carlson, que era a presidente da empresa; Tim Collins, que atuou como vice-presidente executivo de operações globais; e Kelly Cheeseman, vice-presidente e chefe de gabinete.

A Flexport foi lançada em 2013 como uma empresa de transporte com foco digital e, mais recentemente, Ele seguiu em frente Para se tornar uma empresa de serviços de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, adquiriu o fornecedor de atendimento de pedidos Deliverr da Shopify em maio. Além do Founders Fund, a empresa também levantou capital da Andreessen Horowitz e do SoftBank.

Embora os negócios da Flexport estivessem em expansão durante o boom do comércio eletrónico do coronavírus, foram duramente atingidos no ano passado, à medida que a turbulência económica global levou a um declínio significativo nos movimentos globais de transporte marítimo.

Em uma série de postagens no X, muitas das quais foram posteriormente excluídas, Petersen criticou publicamente Clark e seus planos de crescimento na empresa. A Flexport cancelará 55 cartas de oferta e pretende alugar espaço para escritórios, disse ele.

Antes da saga Clark, os executivos estavam trabalhando em um cronograma de IPO e almejavam uma estreia em 2025, de acordo com um documento interno visto pela CNBC. A empresa está agora em modo de corte de custos e deverá anunciar mais demissões nas próximas semanas, disseram as fontes.

Em janeiro, a Flexport demitiu cerca de 20% do quadro de funcionários da empresa, ou aproximadamente 640 funcionários.

-CNBC Rohan Goswami Ela contribuiu para este relatório.

