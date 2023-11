As ações caem na Coreia do Sul e o sentimento empresarial melhora no Japão

5 horas atrás

As expectativas de inflação da Nova Zelândia caíram para o nível mais baixo em dois anos no quarto trimestre, anunciou o Banco Central da Nova Zelândia Mostrar enquete.

A previsão de inflação para dois anos do Banco Central da Nova Zelândia, vista aproximadamente como o período de tempo em que as ações de política monetária do banco central se traduzirão em preços, caiu para 2,76%, face aos 2,83% do trimestre anterior, encerrado em setembro.

Esperava-se que os aumentos anuais de preços para o próximo ano caíssem para 3,60%, de 4,17% anteriormente.

As expectativas de inflação salarial anual para um ano foram de 4,43%, abaixo dos 5,04% no terceiro trimestre, enquanto as expectativas de inflação salarial anual para dois anos foram de 3,53%, abaixo dos 3,66% no último trimestre.

A pesquisa destaca que o ciclo de aumento das taxas de juros do banco central mostrou sinais de redução das pressões sobre os preços. O Banco Central da Nova Zelândia está programado para realizar sua próxima reunião de política em 29 de novembro.

– Shreyashi Sanyal