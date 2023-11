Traders de ações recuperando o fôlego depois de uma vitória: encerramento do mercado

(Bloomberg) — Wall Street viu sua forte recuperação de novembro reverter, com os investidores se concentrando em uma apresentação dos palestrantes do Federal Reserve para ver se o banco central continuará a aliviar a narrativa pacífica do mercado.

O S&P 500 pouco mudou depois de registrar sua mais longa sequência de vitórias em dois anos e se aproximar da marca chave de 4.400. O Nasdaq 100, de alta tecnologia, teve desempenho inferior, após um avanço de oito dias. Os rendimentos dos títulos do Tesouro a 10 anos caíram para cerca de 4,5% – bem abaixo do máximo de 5,02% registado em Outubro. O dólar flutuou. O petróleo caiu, com o Brent se aproximando dos US$ 80 em meio a preocupações com a demanda.

“A recuperação está ficando cansativa”, disse Matt Maley, estrategista-chefe de mercado da Miller Tabak + Co. “Isso não significa que não possa continuar, mas deve haver uma retração/quebra em algum momento, muito em breve. ”

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na quarta-feira que o banco central deve estar disposto a pensar além das complexas simulações matemáticas que tradicionalmente usa para prever a economia. Ele não comentou as expectativas sobre as taxas de juros e a economia. Powell provavelmente terá mais tempo para expressar suas opiniões na quinta-feira, durante um painel sobre os desafios da política monetária.

Maley diz que será interessante ver se Powell fará algum comentário sobre a recente mudança nas taxas de juro de longo prazo. Ele observou que se o seu tom for mais agressivo do que na semana passada, poderá ser um catalisador para o tipo de “quebra” nos mercados que acreditamos que poderia ou deveria acontecer agora.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, e o vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, devem falar na quarta-feira. A governadora Lisa Cook disse que o agravamento das tensões geopolíticas pode levar a impactos negativos generalizados nos mercados globais, incluindo o aumento da inflação.

Mesmo que os bancos centrais acreditem que as taxas de juro poderão cair no próximo ano, seria irrealista esperar que o dissessem nesta altura, porque isso confundiria e minaria a sua mensagem de que as taxas de juro devem permanecer mais altas durante mais tempo, de acordo com Craig Erlam, economista-chefe. . Analista de Mercado na Oanda.

“Continuamos a ver o comércio lento nos mercados de ações na quarta-feira, à medida que os investidores enfrentam comentários agressivos dos bancos centrais contra uma perspetiva económica pessimista e especulações sobre cortes nas taxas de juro no próximo ano”, observou Irlam.

Hedging em grandes empresas de tecnologia

Os estrategistas do UBS Group AG esperam que o S&P 500 termine 2024 em cerca de 4.600 – o que significa uma vantagem de apenas 5% em relação aos níveis atuais – visto que veem um crescimento fraco prejudicando as receitas. As margens de lucro enfrentam ventos contrários, incluindo alavancagem operacional negativa, salários rígidos, deterioração do poder de fixação de preços e despesas com juros mais elevadas, escrevem Jonathan Golub e Patrick Palfrey.

Os traders estão protegendo suas apostas nas grandes tecnologias após uma recuperação que levou o Nasdaq 100 à sua mais longa seqüência de vitórias desde novembro de 2021.

O custo das opções de proteção contra o declínio da Alphabet Inc. Em 10% em dois meses para o maior nível em dois anos em comparação com contratos que apostam em ganho de 10%. Para Microsoft e Apple, o desvio é o mais acentuado desde maio.

O próximo leilão de títulos do Tesouro a 10 anos também está a atrair a atenção de Wall Street porque será uma forma de avaliar o apetite do mercado neste momento – especialmente depois da recente recuperação das obrigações.

“Grande parte da recuperação das ações de novembro foi baseada em uma mudança pessimista na perspectiva política do Fed, e se o leilão do Tesouro ou os comentários dos funcionários do Fed indicarem que os mercados se tornaram muito pacíficos, as ações provavelmente desistirão de alguns dos ganhos recentes”, disse Tom. Isai, ex-comerciante da Merrill Lynch e fundador do boletim informativo The Sevens Report.

Lacy Hunt, economista-chefe da Hoisington Investment Management, vê o recente declínio nos rendimentos do Tesouro como o início de uma recuperação que ganhará força quando a economia dos EUA entrar num declínio acentuado.

Para o mercado obrigacionista, “a nuvem está a romper-se porque a economia caminha para um declínio acentuado”, disse Hunt numa entrevista à Bloomberg Television. “Mas é um processo que levará tempo. A economia americana enfrenta dificuldades muito sérias, que nos acompanharão por muito tempo no futuro.

Noutros países, os preços do petróleo caíram, uma vez que as fracas expectativas quanto à procura de combustíveis superaram as preocupações sobre possíveis perturbações na oferta devido à crise no Médio Oriente. O preço do petróleo Brent, o padrão internacional, oscilou perto de US$ 80 por barril.

As características mais proeminentes da empresa:

lançou Uma perspectiva sombria de receita para o movimentado trimestre de festas de fim de ano, sugerindo que a empresa continua enfrentando dificuldades à medida que perde compradores para rivais maiores como a Amazon.com Inc. e Walmart Inc.

anunciou Receitas relatadas que excederam as estimativas à medida que os volumes de criptomoedas diminuíram.

encerrou seu… Acordo exclusivo para venda de picapes movidas a bateria para Amazon.com Inc. A montadora elevou sua previsão para sua produção total neste ano.

A Rockstar Games, uma divisão da Take-Two Interactive Software Inc., confirmou que começará a promover o novo jogo Grand Theft Auto no próximo mês.

Roblox Corp., a plataforma de videogame popular entre os adolescentes, relatou reservas e receitas no terceiro trimestre que superaram em muito as expectativas de Wall Street.

A Teva Pharmaceutical Industries Ltd., uma das maiores empresas de Israel, elevou a sua previsão de receitas para o segundo trimestre consecutivo, dizendo que a produção de medicamentos não foi significativamente afetada pela guerra com o Hamas.

reduzida Orientação de lucros para o ano inteiro sobre os custos relacionados à aquisição e expectativa de um declínio menor nas vendas depois que a receita trimestral superou as expectativas dos analistas.

anunciou Descoberta Inc. Relatou um declínio significativo na publicidade nas redes como resultado das greves de Hollywood e do sangramento contínuo de assinantes de televisão tradicionais.

Principais eventos desta semana:

O Banco do Japão divulga seu resumo do sentimento de outubro na quinta-feira

O economista-chefe do Banco da Inglaterra, Huw Bell, fala sobre a economia na quinta-feira

Pedidos iniciais de desemprego nos EUA, quinta-feira

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, participa de um painel sobre desafios de política monetária, quinta-feira

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, e seu homólogo de Richmond, Tom Barkin, falam na quinta-feira

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, participa de uma conversa paralela na sexta-feira

Índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira

A presidente do Fed de Dallas, Lori Logan, e seu homólogo de Atlanta, Rafael Bostic, falam na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Lojas

O S&P 500 pouco mudou a partir das 11h29, horário de Nova York

O índice Nasdaq 100 caiu 0,1%.

Houve pouca mudança no Dow Jones Industrial Average

O índice Stoxx Europe 600 subiu 0,3%.

O Índice Mundial MSCI pouco mudou

Moedas

O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou

Houve pouca mudança no euro em US$ 1,0707

Houve pouca mudança na libra esterlina em US$ 1,2294

O iene japonês caiu 0,3 por cento, para 150,78 ienes por dólar

Moedas digitais

Bitcoin caiu 0,8% para US$ 35.227,75

Ethereum caiu 0,2% para US$ 1.889,85

Títulos

O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos caiu quatro pontos base, para 4,53%.

O rendimento dos títulos alemães de 10 anos caiu cinco pontos base, para 2,61%.

O rendimento dos títulos britânicos de 10 anos caiu quatro pontos base, para 4,23%.

Bens

O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 1,5%, para US$ 76,24 o barril

Ouro em transações à vista caiu 0,7%, para US$ 1.956,04 por onça

