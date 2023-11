Cramer analisa a ascensão do Datadog, diz que a tecnologia continuará a ver ganhos

Jim Cramer, da CNBC, examinou a recuperação da empresa de software empresarial Datadog na terça-feira, dizendo que os ganhos das ações de tecnologia ainda não terminaram e que o sucesso da empresa sinaliza boas notícias para as ações de pares.

“Você tinha que ser curioso e examinar o que Datadog tinha a dizer. Você não poderia ser dogmático ou cair na armadilha da negatividade.” Kramer disse. “Você tinha que acreditar no boliche, ou seja, no movimento do pino que poderia advir ao acertar o pino frontal dos batalhões de tecnologia.”

As ações da Datadog subiram quase 30% depois que seu relatório trimestral na terça-feira superou as estimativas de lucros de Wall Street e a empresa aumentou sua orientação para o ano inteiro, impulsionando pares como MongoDB e Snowflake. O sucesso das ações também impulsionou parceiros conhecidos como Meta, Shopify e ServiceNow, bem como ações de tecnologia spin-off, disse Cramer.

A Datadog cria produtos de vigilância e segurança em nuvem para empresas, aproveitando a IA generativa. As empresas podem perceber que não podem se dar ao luxo de abandonar a inteligência artificial e gastar em segurança cibernética, disse Cramer.

Empresas de software em nuvem como a Datadog viram as vendas desacelerarem este ano, à medida que muitos clientes adotavam medidas de redução de custos. Mas o CEO da empresa observou na terça-feira que os esforços de melhoria dos seus clientes podem ser moderados. Esta mudança nos hábitos dos clientes da Datadog pode significar menos problemas para empresas de tecnologia e outros softwares empresariais, disse Cramer.

De acordo com Cramer, a recuperação tecnológica de hoje sugere que os ganhos de mercado da semana passada não serão de curta duração.

“Acho que a semana passada foi um ponto de viragem para o mercado de ações – tenho dito isso todos os dias – e se você não mudar de ideia para se adaptar à nova realidade, acho que há uma chance de você ficar para trás”, ele disse. “Oh, haverá quedas – amanhã”, disse ele. “Eu não sei – mas cada vez mais, essas quedas irão provocar mais compras do que vendas à medida que nos aproximamos do final do ano.”