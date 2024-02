Arizona 99-79 Colorado (10 de fevereiro de 2024) resumo da partida

BOULDER, Colorado – Caleb Love marcou 19 pontos, Billy Larson marcou 18 e o número 8 do Arizona se afastou no segundo tempo para dar ao Colorado sua primeira derrota em casa da temporada, por 99-79, na noite de sábado.

Omar Palo somou 16 pontos e pegou 13 rebotes, marcando um duplo-duplo em seu quarto jogo consecutivo. Kellan Boswell marcou 15 pontos para o Arizona (19-5, 10-3 Pac-12) em sua quinta vitória consecutiva. Os Wildcats também encerraram uma seqüência de cinco derrotas consecutivas no Colorado com sua primeira vitória no CU Events Center desde 2015.

Tristan Da Silva e KJ Simpson marcaram 20 pontos cada para liderar os Buffaloes (16-8, 7-6), que entraram com um recorde de 13-0 em casa, o melhor trecho para começar uma temporada na história do programa.

O Arizona liderou por sete pontos no primeiro tempo e abriu o segundo tempo com três pontos consecutivos de Love e Keshad Johnson, iniciando uma sequência de 18-5 em cinco minutos que levou os Wildcats a uma vantagem de 65-45. O Colorado reduziu para 77-63 em dois lances livres de Jevon Hadley faltando 7:48 para o fim, mas Love respondeu com uma segunda chance de 3 pontos após um rebote ofensivo de Ballou, colocando o Arizona à frente novamente. 17 pontos.

O Colorado ficou atrás por dois dígitos no resto do caminho.

O gol de rebote de Palo deu ao Arizona uma vantagem de 11 pontos no final do primeiro tempo, mas o Colorado recebeu bandejas de Luke O'Brien e Simpson no minuto final do período para levar os Buffaloes para 47-40 no intervalo.

A grande imagem

ARIZONA: Os Wildcats tiveram um desempenho dominante na atmosfera branda do Colorado, apesar da vitória tripla na prorrogação sobre o Utah na noite de quinta-feira. O arremesso na faixa de 3 pontos ajudou a fazer a diferença, já que eles acertaram 10 de 22 além do arco. O amor abriu o caminho, convertendo 4 de 6 em 3s. O Arizona também marcou 23 pontos em reviravoltas para se colocar em uma posição forte para uma finalização forte enquanto se prepara para a pós-temporada.

Colorado: Os Buffaloes foram particularmente afiados em casa até se depararem com um perímetro de tiro intenso sobre os Wildcats, que completaram uma varredura de dois jogos no Colorado na temporada. Os Buffaloes simplesmente não conseguiram acompanhar o arremesso de 3 pontos do Arizona, fazendo 5 de 17 além do arco, incluindo 1 de 6 no segundo tempo.

nas próximas

Arizona: volta para casa para receber o rival intra-estadual Arizona State no próximo sábado à noite.

Colorado: Joga na UCLA na noite de quinta-feira.