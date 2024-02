Joe Montana acha que as suspeitas de Brock Purdy são equivocadas. Aconselha 49ers QB – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Se há um jogador que deseja jogar bem como zagueiro, é a lenda do 49ers e membro do Hall da Fama do Futebol Profissional, Joe Montana.

Com San Francisco a uma vitória de conquistar o sexto Troféu Vince Lombardi da franquia, o quarterback do segundo ano Brock Purdy liderará os 49ers no centro no Super Bowl LVIII no domingo, no Allegiant Stadium, enquanto tenta silenciar seus muitos críticos ao ofuscar o quarterback Patrick Mahomes. . E os chefes de Kansas City.

junte-se a MontanaShow de Rich EisenEsta semana, em Las Vegas, ele discute a ascensão de Purdy na NFL e por que a dúvida em torno do jovem jogador é equivocada.

“Não tenho certeza do que eles estão falando”, disse Montana a Eisen. “O cara joga um bom futebol e todos ainda duvidam dele.” “Acho que ele entende esse ataque e entende as pessoas ao seu redor. Ele não força as jogadas se não for necessário. Mas você sempre pode dizer quando um cara está confortável no ataque quando ele joga como Brock.”

“Não questione, adivinhe o rascunho. É uma prova, [Tom] A evidência de Brady é que eles não descobriram como expressar isso. O que é importante, o que não é importante. Porque você não sabe quem fará essa transição. “Não sei por que as pessoas duvidam disso.”

Os especialistas costumam chamar Purdy de “gerente de jogo”, minimizando sua temporada de desempenho na qual foi finalista do prêmio NFL MVP, foi nomeado titular do NFC Pro Bowl e quebrou inúmeros recordes da liga e da franquia, em grande parte devido ao elenco de apoio ao redor com isto. .

Montana também se juntou ao “Dan Patrick ShowEsta semana, ele deu seu conselho a Purdy antes da primeira aparição do jogador de 24 anos no Super Bowl e explicou como a situação de Purdy no ataque do técnico Kyle Shanahan se compara à sua situação sob o comando do lendário técnico Bill Walsh.

“Não faça nada diferente do que tem feito”, disse Montana sobre seu conselho a Purdy. “Gosto do que ele tem feito. Ele encontrou uma maneira de entender o que é esse ataque, e as pessoas ao seu redor só podem melhorar isso. Seu trabalho é encontrar uma maneira de levar a bola para esses caras.”

“É assim que o ataque de Bell geralmente funcionava quando tínhamos Jerry [Rice] E John Taylor. John Taylor passa duas vezes dos 90 [yards] No [Dec. 11, 1989 49ers-Rams game]. Fiz dois passes de sete jardas inclinados, mas nos livros, tive 190 jardas e dois touchdowns.

Montana parece concordar com a crença de que todos os chamadores são tecnicamente “gerentes de jogo” ou “zagueiros do sistema”, e ele, um quarterback quatro vezes vencedor do Super Bowl e membro do Hall da Fama da primeira votação, não é diferente.

Uma vitória de Purdy sobre o atual campeão Chiefs no domingo ajudaria muito a silenciar um grande grupo de céticos remanescentes.

