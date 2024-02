O Bayern de Munique parece perdido – a equipe de Thomas Tuchel tem pessoal demais

Acompanhe hoje a transmissão ao vivo da partida entre Nigéria e Costa do Marfim pela final da Copa das Nações Africanas

O técnico do Bayern de Munique, Thomas Tuchel, disse que o confronto com o Bayer Leverkusen, líder invicto do campeonato, foi uma partida “para tirar as calças e colocar as cartas na mesa”. Mas em vez da necessária demonstração de engenhosidade, a grande revelação de sábado foi um espectáculo verdadeiramente infeliz.

A sua equipa do Bayern tinha pouco ataque e uma defesa perigosamente exposta. A mão deles acabou sendo sete duques, as duas piores cartas do pôquer, e, aliás, os mesmos dois números que resumiam toda a sua miséria impotente melhor do que mil palavras: insignificantes 0,27 gols esperados em uma derrota por 3 a 0 é tudo . Conseguiram concretizar o jogo mais importante da temporada nacional.

Ver os heróis da série sendo superados em uma ocasião dessa magnitude era difícil de acreditar. Por 11 anos consecutivos, eles sempre apareceram quando era importante contra quem estava mais próximo na época, mas sua derrota na BayArena lembrou a derrota por 5 a 2 para o Borussia Dortmund, de Jurgen Klopp, na final da Copa da Alemanha de 2012. , o ano passado. Seu domínio começou.

No campeonato, era preciso recuar ainda mais, até à humilhante derrota por 5-1 em 2009 para o eventual campeão Wolfsburgo, para encontrar esta disputa pelo título que foi unilateral a favor do rival.

A autópsia previsivelmente centrou-se na surpreendente formação 3-4-3 de Tuchel, que ele ensaiou durante toda a semana atrás das cortinas cinzentas do campo de treinos da Sabiner Straße.

A configuração incomum, implantada pela primeira vez nesta temporada, foi projetada para imitar o Leverkusen e deveria colocar o destro Sascha Pouille na esquerda para lidar com o veloz Jeremie Frimpong.

Tuchel não poderia saber que Xabi Alonso também optaria por um sistema diferente, passando do seu estilo de jogo lateral para um estilo híbrido de quatro ou cinco na defesa com Josip, emprestado pelo Bayern de Munique, muito mais defensivo. mente. Stanisic em vez de Frimpong.

Bowie não toca no “Wrong Side” há quatro anos. Sair para minar os pontos fortes dos seus adversários, em vez de explorar implacavelmente as suas fraquezas, não é a forma como as coisas são tradicionalmente feitas em Munique.

Pouille, à esquerda, lutou com Stanisic o tempo todo (Stefan Matzke – Sambex/Corbis via Getty Images)

No entanto, Tuchel estava certo quando insistiu que atribuir tudo à formação era “muito controverso”. O Bayern começou bem e manteve o controle por pelo menos 10 minutos, antes de uma série de faltas e faltas não relacionadas abrirem as portas para os anfitriões. Mas a total falta de reação depois de perder por um gol para Stanisic aos 18 minutos provou que o assunto era muito mais profundo do que isso.

Joshua Kimmich, que entrou como reserva na segunda parte, disse com razão: “Uma equipa como a nossa deve ser capaz de se adaptar ao novo sistema”. Thomas Muller concordou, falando alto e com raiva sobre jogadores que “não têm coragem” para jogar com o tipo de liberdade e astúcia que rotineiramente demonstram nos treinos.

“Não temos de recorrer ao treinador, não se trata de táctica”, disse o jogador de 34 anos. “Tínhamos jogadores suficientes de qualidade internacional. Mas estou falando de tomar decisões com a bola, de jogar com inteligência, de correr e entender as situações. Não há problema em sentir pressão. Mas essa pressão precisa ser transformada em energia.

Além disso, criticou seu time por fazer muitos passes seguros que não avançavam a bola. Ele acrescentou: “Estamos complicando demais as coisas”.

A brilhante intervenção de Mueller descreveu bem o problema, mas ficou aquém do esclarecimento. Como é que bons jogadores não jogam com tanta fluidez e confiança? Será porque muitos deles perderam a fome depois de todos aqueles torneios, como alguns pensam? O mal-estar não é certamente novidade: a falta de energia e a desorientação afectaram a posse de bola do Bayern antes da chegada de Tuchel, em Março passado.

Jogadores do Bayern após a dura derrota (Stefan Matzke – Sambex/Corbis via Getty Images)

Mas o gestor também deve assumir alguma responsabilidade. Tuchel, e esta não é a primeira vez, atribuiu os problemas ofensivos aos jogadores que não venceram os seus homens no sábado. Uma de suas ideias táticas norteadoras, influenciada por Pep Guardiola, é isolar os zagueiros no um contra um.

Como os jogadores do Bayern são melhores que os seus rivais na Bundesliga, esta deve ser uma estratégia promissora. Mas as lesões de Serge Gnabry e Kingsley Coman reduziram o impacto geral nos flancos, enquanto Leroy Sane e Jamal Musiala perderam força desde as férias de inverno, juntamente com todos os outros.

Demasiados jogadores estão a lutar para manter o seu nível de jogo com o tipo de personalidade e presença esperados de um experiente jogador regular do Bayern, enquanto o seu treinador franco e crítico pouco fez para aumentar a sua autoconfiança. Basta olhar para a dupla de meio-campo formada por Leon Goretzka e Kimmich, que foi prejudicada pela busca pública do ex-técnico do Chelsea por um meio-campista especialista.

Pior de tudo, não parece haver uma opção de backup coletivo em Tuchelpool. Baseia-se no individualismo e, portanto, não pode funcionar adequadamente se muitos dos indivíduos envolvidos parecerem preocupados com as suas próprias deficiências.

Contra o Leverkusen, o Bayern foi tão direto no ataque que nos perguntamos se os golos de Harry Kane apenas evocaram uma miragem de eficiência ofensiva até agora.

Esta não é uma situação que será tolerada por muito tempo na capital bávara. O último técnico do Bayern de Munique a perder fora para o Leverkusen de Alonso, Julian Nagelsmann, foi demitido cinco dias depois.

As coisas não são tão sombrias para Tuchel como eram para o seu antecessor há 11 meses; Pelo menos agora não. Mas será necessária uma forte campanha na Liga dos Campeões para diminuir o choque do desempenho mais diferente do Bayern numa potencial decisão do título em 15 anos. Se ele não conseguir inspirar rapidamente mais confiança ao seu elenco sem vida, as inevitáveis ​​mudanças do verão podem não se limitar ao elenco.

