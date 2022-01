André Leon Talley: ícone da moda morre aos 73 anos

escrito por Sean Federico-Omorcho, CNN colaboradores Chris Boyett, CNNOscar Holanda, CNN

André Leon Talley, ex-diretor de criação da Vogue e ícone da moda por direito próprio, faleceu aos 73 anos, de acordo com um comunicado em sua conta oficial do Instagram.

Tully foi um pioneiro na indústria da moda, um homem negro em um mundo muitas vezes dominado por homens e mulheres brancos.

Em 2017, em um evento na Brooklyn Academy of Music, Tally descreveu os desafios de promover a diversidade nas páginas brilhantes das revistas de moda.

“Trabalhei nos bastidores. Fiz em cores suaves, e fui persistente e persistente… Sempre fiz um papel muito quieto. Não gritei e gritei e gritei… Essa foi a melhor estratégia, porque essa é a mundo para o qual me mudei. Afinal, Fogg era, querida”, Ele disse ao apresentador Tamron Hall.

Tully nasceu em Washington, D.C., mas aos dois meses de idade, seus pais o trouxeram para Durham, Carolina do Norte, onde ele foi criado por sua avó, Benny Frances Davis, a quem ele chamou de Mama.

Em seu diário de 2020, “trincheiras de chiffon, “Ele descreveu seu prazer inicial na imersão em livros na biblioteca da cidade de Durham.” Meu mundo se tornou as páginas brilhantes da Vogue, enquanto eu podia ler sobre o lendário baile Truman Capote, dado no Plaza, em homenagem a Katharine Graham”, escreveu ele.

Um momento decisivo em sua juventude foi a posse do presidente John F. Kennedy e a presença de sua glamourosa esposa, Jackie Kennedy, chamando-a de “a influenciadora número um” do mundo moderno.

“Eu estava obcecada com seu chapéu de pílula, sua pequena picareta de pele na gola e suas botas de pele falsa, bem como o moletom que ela carregava para manter as mãos quentes durante um dia frio de janeiro”, escreveu Tally.

Chegando a Nova York em 1974, Tully rapidamente se encontra em uma encruzilhada frenética entre moda e arte, trabalhando e se misturando com nomes como Halston, Karl Lagerfeld e Andy Warhol.

Depois de um período em Paris com o Women’s Wear Daily, Talley ingressou na Vogue em 1983 como diretora de notícias. Ele foi promovido a diretor criativo em 1988 e depois trabalhou como editor itinerante. Exceto por uma passagem pela revista W em Paris, ele permaneceu na Vogue por quase quatro décadas.

Com 6 pés e 6 e com uma voz estrondosa, Talley era uma figura imponente em todos os sentidos da palavra. Ele era frequentemente visto sentado na primeira fila nas passarelas de alta costura ao lado da editora-chefe Anne Wintour, e sua influência na moda continuou muito depois de sua saída da Vogue em 2013.

Next apareceu como juiz Sobre “America’s Next Top Model” foi tema de documentário O Evangelho segundo Andrei , lançado em 2017, foi premiado com o Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres pelo governo francês em homenagem à sua contribuição para a indústria da moda.

Em 22 de abril de 2021, ele descreveu a confissão francesa como “o melhor dia da minha vida” em Compartilhamento do Instagram.

“Para estar no corpo perfeito e impecável de Chevaliers: Diana Vreeland, Tina Turner, James Baldwin, Rudolph Nureyev, e pelo bem de um homem negro educado em escolas públicas de Durham, Carolina do Norte, agradeço ao meu professor de francês, o falecido Cynthia B. Smith, que me ensinou a língua francesa, cultura, estilo, história e literatura.

O trabalho publicado de Talley inclui “ALT: A Memoir”, bem como livros ilustrados, incluindo “Little Black Dress” e “Oscar de la Renta, His Legendary World of Style”.

ele Possui mestrado em estudos franceses Ele recebeu seu Ph.D. de Brown e atuou no Conselho de Curadores do Savannah College of Art and Design por 20 anos.

No ano passado, Tully falou sobre a importância da capa da Vogue com a poetisa Amanda Gorman para a comunidade negra e o mundo da moda em geral, chamando-a de “primeira em muitos níveis”.

“Continuamos a subir colinas, colinas de cura, colinas de tolerância, subir colinas e montanhas para superar todas as adversidades, racismo sistêmico e injustiça”, escreveu ele em um jornal. Compartilhamento do Instagram

As saudações de Tully começaram a chegar na terça-feira, com a escritora Roxanne Jay Descrever ele no Twitter como “um farol de elegância para muitos”. Enquanto isso, o editor-chefe da Vogue britânica, Edward Enninful, agradeceu ao falecido ícone por “abrir o caminho”, escrevendo No Instagram: “Sem você, eu não estaria”.