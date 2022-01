‘Até agora, o público só viu a história de um episódio’: Detalhes foram anunciados para o Senhor dos Anéis TV | a televisão

O mistério em torno da nova adaptação de JRR Tolkien da Amazon aumentou um pouco, já que o programa revelou seu título. A saga de várias séries será conhecida como Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, pois prepara os espectadores para a representação na tela de uma nova história da Terra-média.

“Anéis de Poder une todas as principais histórias da segunda era da Terra-média: A Formação dos Anéis, A Ascensão do Lorde das Trevas, Sauron, o conto épico de Nemenor e a aliança final entre elfos e homens”, o Os apresentadores, JD Payne e Patrick McKay, disseram em um comunicado que acompanha um vídeo mostrando o título do programa forjado em uma fundição de ferreiro.

“Até agora, o público só viu a história do Um Anel na tela – mas antes que houvesse um, havia muito… e estamos empolgados em compartilhar a história épica para todos eles.”

A primeira temporada foi filmada na Nova Zelândia, e as filmagens da segunda temporada estão programadas para começar no Reino Unido. Após uma decisão repentina de transferir países. Acredita-se que seja o programa de TV mais caro de todos os tempos, com a Amazon Superando a Netflix em um acordo de US $ 250 milhões (£ 207 milhões) Com propriedade de Tolkien, HarperCollins e Warner Bros. pelos direitos do conto de fadas. Ele disse Cerca de um bilhão de dólares gastos em adaptação, em um acordo de várias cadeias que deve durar pelo menos cinco cadeias.

Em 2017, foi confirmado por um especialista em Tolkien trabalhando em uma adaptação de O Senhor dos Anéis Amazon não tinha permissão É propriedade do autor usar a maior parte do material de seu romance – assim, o enredo não cruzará com os filmes de Peter Jackson. Como resultado, a série será uma prequela, ambientada milhares de anos antes do romance e do livro que o precede, O Hobbit.

Os detalhes da trama são escassos, mas a segunda era de Tolkien começa depois que o lorde das trevas Morgoth é banido. Termina com a morte de Sauron, servo de Morgoth e o principal vilão de O Senhor dos Anéis, nas mãos de uma aliança de elfos e homens. A sinopse da Amazon descreve o programa como “começando em um momento de relativa paz”, observando que “seguirá um elenco de personagens, familiares e novos, enquanto enfrentam o ressurgimento de um mal há muito temido na Terra-média. “

O vídeo teaser inclui um discurso conhecido como “Ring Verse”. Dado que diz 20 episódios separados, parece provável que a série Prime apresente 20 episódios de The Force, ao contrário dos mods anteriores.

O primeiro episódio está programado para ser exibido em Amazon Prime Video Em 2 de setembro, além de transmissão simultânea em 240 países.