Alba Baptista apresenta elegantes anéis de diamante do casamento de Chris Evans enquanto esteve em Portugal

Evans e Baptista namoraram “mais de um ano” em novembro de 2022 e se casaram em setembro, confirmou a People.

Justin Amorim Justin Amorim Realizado em Lisboa, Portugal, em 25 de novembro de 2023 QG Alpha Baptista no Portugal Best Men Awards” src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/7qNXRJLA_11pHHdrwbKvdA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTY0MA–/https://media.zenfs.com/en/people_218 /3e99bd45f205a1859acbeb8edee0f6b1″ class=”caas-img”/> Justin Amorim Alfa Baptista QG Portugal Best Men Awards em 25 de novembro de 2023 em Lisboa, Portugal

Alfa Baptista Mostrando suas alianças pela primeira vez.

Sábado, a atriz portuguesa, Yar Ele deu o nó com o ator Chris Evans Novamente em setembro, compareceu QG Homens do Ano em Portugal evento em Lisboa, Portugal e revelou seu novo bling.

Em clipes feitos em Baptista História do InstagramA jovem de 26 anos posou com um minivestido preto Miu Miu Ele segurou as mãos dela juntasSeu grande anel de noivado de diamante e sua aliança de casamento brilham.

Baptista também compartilhou Um carrossel de fotos Sua grade do Instagram foi liderada por uma foto do evento de sábado, dela segurando uma bolsa clutch. A postagem mostra os noivos exibindo seus anéis enquanto seguram um livro e posam com um amigo. Justin Amorim.

“Com os prêmios GQ MOTY @miumiu & @Cartier ✨ Estilo: @franciscoris 🌹 MUA: @sarafonseca_makeup Cabelo: @_vascofreitas_ Melhor amiga: @justinamorim Peça faltante: @__joanaribeiro__ ”, dizia a legenda de Baptista.

Em setembro, Baptista e Evans, 42, se casaram em uma propriedade privada em Cape Cod, Massachusetts, disse uma fonte à People.

Muitos dos colegas de Evans na Marvel são amigos famosos Robert Downey Jr. e a esposa dele, Susan Downey; Chris Hemsworth e a esposa dele, Elsa Pataky; E Jeremy Renner; Além disso John Krasinski E Emily Blunttambém foram encontrado em Boston, perto do festival.

Em novembro de 2022, Evans se abriu sobre isso, confirmando que ela estava namorando Baptista há “mais de um ano”. Vida de casado em outubroO casal também realizou uma cerimônia em Portugal.

“É muito planejamento para um casamento. Aqueles de vocês que são casados ​​​​sabem que isso exige muito de vocês”, disse o ator na New York Comic Con 2023.

Instagram de Chris Evans Instagram de Chris Evans Chris Evans e Alpha Baptista” src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/aKDZR.uwmif5PezqzCX8bw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTc2OA–/https://media.zenfs.com/en/people_218 /b37a6e9d2f7a4cf412a3dee757d48fdc” class=”caas-img”/> Instagram de Chris Evans Chris Evans e Alfa Baptista

Evans acrescentou: “Mas agora que já passamos disso, estamos aproveitando a vida e nos preparando para o outono, minha estação favorita. Agora estamos apenas relaxando, aproveitando a vida e refletindo.

O Assombrada Até o ator revelou sua aliança de casamento Enquanto ele exibia um grande sorriso para o público.

Uma fonte confirmou à PEOPLE que as coisas estavam indo bem entre Evans e Baptista em setembro “Intensificado muito rapidamente” Depois que se conheceram na Europa: “Ele dizia que sabia que ela era a pessoa certa.”

“Ele está pronto para se acalmar por um tempo”, acrescentou a fonte. “Ele mal podia esperar para começar uma família. Ele estava esperando pela mulher certa.”

