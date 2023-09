A Ucrânia anuncia o seu sucesso na linha da frente e um ministro russo critica o fracasso de Kiev

[1/2] O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, preside uma reunião com o Comando das Forças Armadas em Moscou, Rússia, nesta foto divulgada em 5 de setembro de 2023. Ministério da Defesa russo/Divulgação via Reuters Obtenção de direitos de licenciamento

5 Setembro (Reuters) – O exército ucraniano anunciou nesta terça-feira progresso e uma defesa forte ao longo das linhas de frente em sua guerra de 18 meses com a Rússia, com Moscou reconhecendo “tensão” no setor sul, mas descartando a campanha de Kiev como malsucedida.

A Ucrânia lançou uma contra-ofensiva em Junho para recuperar o território tomado pela Rússia, mas tem lutado para romper as linhas russas entrincheiradas e tem enfrentado críticas crescentes nos meios de comunicação ocidentais por concentrar forças nos lugares errados.

No entanto, com os recursos militares de Moscovo esgotados e a oposição nas suas fileiras, ambos os lados mediram os sucessos recentes através da tomada do controlo de pequenas aldeias ou pequenas bolsas de território.

Kiev recuperou várias aldeias no seu caminho para sul, em direção ao Mar de Azov, e diz estar a recuperar o seu território perto da cidade oriental de Bakhmut, que a Rússia capturou em maio, após meses de batalhas.

“Continuamos a nossa ofensiva no setor de Bakhmut e os nossos defensores avançam com confiança metro após metro, isto é, Klyshchevka”, disse Ilya Yevlash, porta-voz das forças ucranianas no leste, à televisão nacional.

Ele se referia a uma vila localizada nas terras altas ao sul de Bakhmut, considerada essencial para a recuperação da cidade.

Yevlash disse que as forças ucranianas resistiram a um ataque ao norte, perto da cidade de Liman, que recapturaram no ano passado.

Ele acrescentou que as forças russas receberam um “chute forte” perto da aldeia de Novoihorvka, que impediu o seu avanço.

O Estado-Maior ucraniano afirmou, no seu relatório da noite, que as suas forças estão a avançar em direção a Melitopol, no sul, com o objetivo de cortar a ponte terrestre estabelecida pelas forças russas entre a Península da Crimeia, que Moscovo anexou em 2014, e o leste ocupado.

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, rejeitou o ataque, descrevendo-o como um fracasso, ao mesmo tempo que admitiu que as coisas não foram nada fáceis em partes da região de Zaporozhye, no sudeste do país, que é controlada por Moscovo.

O Ministério da Defesa citou Shoigu dizendo: “As forças armadas ucranianas não alcançaram os seus objetivos em nenhuma frente”.

“A situação mais tensa é que na frente de Zaporizhzhya, o inimigo entrou em confronto com brigadas da sua reserva estratégica, cujos membros foram treinados por treinadores ocidentais.”

Analistas ucranianos disseram que a campanha para tomar uma série de aldeias estava começando a dar frutos, mas muito dependeria do avanço nos próximos dois meses antes que o inverno se instalasse.

O analista militar Serhiy Zgorets, escrevendo no site do canal de TV Espresso, disse que o exército abriu novas frentes no sul com uma estratégia que chamou de “expansão, desgaste e ataque”.

Autoridades ucranianas disseram na semana passada que as suas forças conseguiram contornar a primeira linha de defesa da Rússia, mas agora enfrentam mais linhas em áreas onde Moscovo teve tempo para construir fortificações e campos minados.

“O inimigo está a tentar aproveitar ao máximo o período de seca para se fortificar, redistribuir e manobrar”, disse Natalia Hominiuk, porta-voz das forças do sul, à televisão nacional.

“Eles podem sentir como podemos garantir o controle de incêndios nas rotas logísticas que são tão importantes para eles.”

Reportagem da Reuters, Nick Starkoff e Ron Popeski, edição de Andrew Osborne e Lincoln Feast.

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.