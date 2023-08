A obsessão de Matilda toma conta da Austrália enquanto a seleção feminina conquista os corações das anfitriãs da Copa do Mundo

16 de agosto de 2023, 4h28 EST / Atualizado: 16 de agosto de 2023, 7h56 EST por Molly Hunter

Sydney, Austrália – Nada pode competir com Matilda. Reuniões canceladas. Outros eventos esportivos, remarcados. Pubs gastronômicos e centros de exibição em toda a capital montam telas enormes para os fãs obcecados por Matildas. Quando a seleção feminina australiana, Matilda, como é apelidada aqui, entrou em campo na noite de quarta-feira (6h, quarta-feira, ET) para sua primeira semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra, o país parou diante dela. televisões. (A menos, é claro, que você seja um dos 80.000 torcedores sortudos que lotaram o Stadium Australia em Sydney, uma das nove cidades da Austrália e Nova Zelândia onde as partidas de 2023 serão realizadas.) Horas antes do jogo, torcedores vestidos com o uniforme verde e dourado do time já se aglomeravam no estádio e também no Tumbalong Park, onde foi exibido gratuitamente em telões. “Isso coloca essas mulheres incríveis no centro do palco para que elas tenham o melhor jogo de suas vidas”, disse Ryali Banerjee fora do campo antes da partida na quarta-feira. O progresso desde a fase de grupos da Copa do Mundo Feminina da FIFA abalou o espírito esportivo australiano. E quando a seleção lutou contra a França na mais longa disputa de pênaltis da história da Copa do Mundo, homens ou mulheres, o país inteiro ousou sonhar. Os Matildas não conseguiram aproveitar a onda de entusiasmo popular pela vitória, pois perderam por 3 a 1 para a Inglaterra em uma partida tensa. Mas seu legado certamente perdurará. “Nenhuma equipe nacional fundiu esperanças e sonhos de forma tão mágica quanto os Matildas”, declarou a primeira página do Sydney Morning Herald na quarta-feira antes da partida contra a Inglaterra. READ Dmitri Orlov e Garnett Hathaway se despedem enquanto os Capitals treinam pela última vez em casa antes do prazo de negociação Outro jornal australiano, The Daily Telegraph, mudou seu mastro para “Tillygraph” como um aceno para a equipe e incluiu um adesivo brilhante “Go Matildas” em todas as edições no início desta semana.

Os torcedores de Matilda comemoraram a vitória em Sydney no sábado, depois que a Austrália venceu a França nas quartas de final nos pênaltis por 7 a 6. Jenny Evans/Getty Images

A melhor atuação da seleção feminina de futebol em uma Copa do Mundo data de 2007, quando perdeu nas quartas de final para o Brasil. Dezesseis anos depois, durante a partida das quartas de final do Matildas contra a França no último sábado, o locutor australiano fez uma observação por volta dos 72 minutos. Este é o momento em que paramos de nomeá-lo para mulheres “Futebol, é apenas futebol”, disse ele, acrescentando: “Esta Copa do Mundo entrará para a história assim que se tornar popular”. “Há uma mudança sísmica acontecendo agora”, acrescentou seu colega. recomendado O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, apoiou os apelos dos líderes estaduais e territoriais para um feriado se os Matildas vencessem o torneio. “Isso é algo muito mais do que um evento esportivo”, disse ele em uma entrevista de rádio na segunda-feira à emissora estatal ABC. “Isso é inspirador para as meninas em particular, mas também para os meninos.” Ao que tudo indica, a Austrália é uma nação que ama esportes, mas o futebol não é sua essência – o rúgbi e o futebol australiano sempre foram mais populares. “A coisa mais emocionante é quando você vê grupos de homens falando sobre isso, e não há mulheres”, disse Sarah Prestwood fora do campo antes do jogo na quarta-feira. “E eles falam sobre esportes com a mesma paixão com que falam sobre futebol, ou seja, rúgbi, NFL ou qualquer outra coisa.” READ Bolsa Final do LIV Golf Invitational, Prize Money, Full Field Payments em Londres O novo amor do país pelo futebol feminino lembra os Estados Unidos em 1999, quando a vitória da seleção feminina na Copa do Mundo – simbolizada por Brandi Chastain rasgando sua camisa após o gol da vitória – inspirou orgulho nacional no time e no esporte. . A Seleção Feminina dos Estados Unidos continua sendo a única anfitriã da Copa do Mundo a vencer o torneio. O apoio à seleção feminina australiana também contrasta com a reação negativa este ano contra a melhor seleção dos Estados Unidos, que alguns criticaram em casa depois de perder nas oitavas de final.

Jogadores da Austrália após a vitória sobre a França no Brisbane Stadium no sábado. Bradley Canaris / Getty Images