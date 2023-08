Philadelphia Union 1-4 Inter Miami CF (15 de agosto de 2023) Análise do jogo

Seis partidas, nove gols, uma finalização. Lionel Messi continuou sua atuação impressionante na noite de terça-feira, quando o Inter Miami venceu o Philadelphia Union por 4 a 1 nas semifinais da Copa da Liga no Subaru Park em Chester, Pensilvânia.

Gols no primeiro tempo de Messi, Joseph Martinez e Jordi Alba colocaram os visitantes em uma vantagem indomável enquanto o Miami cruzava para a final da Copa da Liga, vencendo todos os jogos desde que a Argentina, campeã mundial, se juntou ao clube em julho.

A equipe de Gerardo Martino enfrentará o Nashville SC, vencedor por 2 a 0 do Monterrey, clube da Liga MX, nas semifinais na noite de terça-feira. Eles vão jogar no último sábado à noite em Nashville.

O Miami também garantiu uma vaga na Copa dos Campeões da CONCACAF de 2024 – a primeira na história da equipe – ao chegar à final.

“A equipe chegou à final de uma competição internacional”, disse Martino. “Um dos objetivos era a classificação para a Copa dos Campeões da CONCACAF, e agora temos que nos preparar para tentar vencer o torneio se pudermos. Estamos motivados e confiantes, mas também focados em fazer de tudo para melhorar. Queremos para tornar este clube muito competitivo.”

Para o técnico adversário Jim Curtin, foi ainda mais decepcionante, já que o Al-Ittihad perdeu nos pênaltis na final da MLS Cup no ano passado, foi eliminado nas semifinais da Liga dos Campeões da CONCACAF de 2023 nesta primavera e perdeu na MLS Eastern de 2021. Finais da Conferência.

“Ele faz todo um esforço de equipe para ter uma chance contra um time como o Miami”, disse Curtin após o jogo. “Nos primeiros 20-30 minutos, eles cometeram muitos erros e nos puniram. Não fomos nós naquele primeiro tempo, mas eles são muito bons. Eles estão muito bem.”

“É difícil perder e sofrer quatro gols, essa parte dói. Não parece natural deixar este campo depois de sofrer quatro gols.”

Lionel Messi comemora com Joseph Martinez e Jordi Alba após marcar um gol pelo Inter de Miami.

Como o Miami fez ao longo da Copa da Liga, eles marcaram cedo e nunca olharam para trás. O gol de Martínez logo após o pontapé inicial foi a quinta vez que ele marcou nos primeiros 15 minutos de uma partida da Copa da Liga.

Messi então dobrou a vantagem do Miami com o segundo gol mais longo de sua carreira, pegando o goleiro do Union, Andre Blake, com um chute rasteiro de 31,8 metros para seu nono gol na Copa da Liga.

Com o Al-Ittihad, que não havia perdido um jogo em casa durante toda a temporada, buscando entrar no vestiário com dois gols, o Alba deu ao Miami o terceiro. A ex-estrela do Barcelona se esgueirou por trás da defesa e acertou um passe de Robert Taylor, depois chutou Blake para fazer o 3-0.

“Um efeito de Liu, [Sergio Busquets]”Jordy está no grupo e eles transmitem essa confiança aos jogadores mais jovens, e eles têm esse compromisso com o jogo”, disse Martino.[Busquets] Ele trabalha muito, principalmente recuperando as bolas, e isso contagia seus companheiros.

“O time mudou, e hoje temos um elenco mais competitivo que cria dificuldades para o técnico montar um elenco. Os jogadores mais jovens estão crescendo aos poucos. Isso é ótimo para qualquer equipe.”

Chris Donovan perdeu uma grande oportunidade de colocar Philly na mesa, então viu seu próprio cabeceamento ser defendido pelo goleiro do Miami, Drake Callender, no início do segundo tempo, enquanto o time da casa tentava, sem sucesso, voltar ao jogo.

Alejandro Bedoya reduziu para os anfitriões no final do segundo tempo, mas o substituto David Ruiz marcou o quarto gol do Miami na noite para colocar um retorno improvável fora do alcance do time de Curtin.

Desde a chegada de Messi a Miami, o time já marcou 21 gols em seis partidas – marcando quatro gols em quatro dessas competições. Antes de sua chegada lá, ele havia conseguido apenas 22 em 22 jogos da MLS.

“O público foi incrível, uma ótima atmosfera. Havia muito rosa? Com ​​certeza”, disse Curtin. “Eu seria assim em qualquer lugar [Messi] Ele vai. Ele é minha classe mundial, o melhor jogador que já jogou nosso esporte. E ele é humilde. Produzir como ele faz repetidamente quando não precisa… é um vencedor.

“Ele está indo para a final agora, dói-nos não sermos os únicos a ir.”

Informações da Reuters foram usadas nesta história.