Copa do Mundo: glória dos olhos das leoas da Inglaterra – mas ‘sem planos’ para feriado bancário

O time de futebol feminino da Inglaterra está a 90 minutos da eternidade – mas o governo descartou um feriado bancário extra se vencer.

Se vencerem a Espanha em Sydney no domingo, se tornarão a primeira seleção da Inglaterra a vencer a Copa do Mundo desde 1966.

Mas o governo diz que “não há planos” para um dia extra se as leoas conseguirem uma vitória famosa.

Quer vençam ou não no domingo, as principais leoas de Sarina Wigman já fizeram história ao se tornarem a primeira seleção inglesa de futebol feminino a chegar a uma final de Copa do Mundo.

Nesta quarta-feira, Sua Majestade comandou o time que está próximo de conquistar seu segundo grande troféu em pouco mais de um ano após a Eurocopa de 2022.

“Embora sua vitória possa custar à Magnífica Matilda sua chance de ganhar o maior prêmio do esporte, ambas as equipes têm sido uma inspiração dentro e fora do campo – e por essa razão, os dois países estão unidos em orgulho, admiração e respeito.” King, que ocupa a presidência do Reino Unido e da Austrália.

Os guardas galeses puderam ser ouvidos tocando Sweet Caroline – um dos hinos não oficiais do futebol inglês – durante a troca da guarda na quarta-feira fora do Palácio de Buckingham após a partida.

Apesar do apoio popular a um feriado bancário extra, quando o time da Inglaterra parece prestes a vencer um torneio importante, não houve nenhum evento para marcar uma ocasião esportiva.

Questionado sobre a possibilidade de uma mudança de opinião desta vez, um porta-voz do governo disse: "Parabenizamos as Lionesses por sua fantástica conquista de chegar à final da Copa do Mundo Feminina.

“O padrão atual de feriados e feriados está bem estabelecido e não há planos para mudar isso.”

Em uma declaração subsequente emitida após a publicação desta história, um porta-voz do governo acrescentou: “Ganhar a Copa do Mundo será um grande momento para o país e não podemos errar em encontrar a maneira certa de comemorar.

“Como a própria Sarina Wegman disse, a primeira coisa a fazer é focar na final e todo o país estará pelas Leoas neste fim de semana.”

legenda da foto, Apesar do início da manhã, as áreas dos torcedores estavam lotadas para o confronto da semifinal da Inglaterra na quarta-feira.

legenda da foto, As fan zones em Londres esgotaram minutos após a vitória na semifinal.

Compreensivelmente, no entanto, o governo não está considerando o feriado bancário como parte das comemorações pós-torneio.

O líder trabalhista, Sir Keir Starmer, chamou a vitória da semifinal de “extraordinária” e apoiou os pedidos de um feriado bancário extra.

“Eu nunca estou satisfeito com nada… mas deve haver um feriado comemorativo se as Lionesses o trouxerem para casa.”

O líder liberal democrata Ed Davey também endossou a ligação, chamando o time da Inglaterra de “uma inspiração” e dizendo que a vitória final “definitivamente” merecia ser comemorada com um feriado bancário.

Ecoando as chamadas de feriado bancário, Gurinder Chadha – que dirigiu o clássico do futebol feminino Bend It Like Beckham – disse ao Canal 4: “Merece uma espécie de celebração, merece uma espécie de feriado nacional”.

Parece que a partida será disputada sem o primeiro-ministro Rishi Sunak ou o príncipe de Gales – que dirige a Associação de Futebol – em campo, nenhum dos quais deve viajar para a Austrália.

E após a partida de quarta-feira, o Sr. Sunak parabenizou o time, twittando: "Que desempenho as leoas têm. Só falta mais um jogo… Traga-o no domingo."

William twittou: “Que desempenho excepcional das Leoas – até a final!”.

A reverenda direita Libby Lane, bispo de Derby e bispo sênior do esporte na Igreja da Inglaterra, disse à BBC Newscast que entenderia se as pessoas quisessem mudar seus planos de igreja de domingo para assistir à final.

Ela disse: “Sabemos que muitas pessoas vão querer assistir ao vivo ou ir à igreja e conversar mais tarde – e assim evitar o resultado durante o culto. De qualquer forma, tenho certeza que será uma grande ocasião .”

legenda da foto, Fãs no Boxpark em Wembley na manhã de quarta-feira

Embora seja provável que haja apoio público para um feriado bancário adicional, o governo está cauteloso com os custos associados.

As estimativas do impacto na economia variam muito, mas em 2010 a biblioteca da Câmara dos Comuns um relatório A conta extra do feriado bancário está fixada em £ 2,9 bilhões, que tanto o Banco da Inglaterra quanto o Escritório de Responsabilidade Orçamentária dizem estar impactando negativamente o crescimento.

Feriados bancários adicionais foram realizados para vários eventos reais, enquanto um foi transferido em 2020 para comemorar o 75º aniversário do VE Day.