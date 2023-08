A Mãe dos Escoteiros que reuniu milhares para participar do Scout Jamboree diz que o evento ‘claramente não era seguro’

Para receber alertas de notícias de última hora gratuitos e em tempo real enviados diretamente para sua caixa de entrada, inscreva-se para receber nossos e-mails de notícias de última hora. Inscreva-se para receber nossos e-mails gratuitos com as últimas notícias

A mãe do escoteiro, que passou meses arrecadando milhares de libras para participar do Jamboree Mundial na Coreia do Sul, disse que o evento “obviamente não era seguro”.

disse ao homem de 45 anos, que não quis ser identificado O Independente Sua filha de 16 anos conseguiu acumular quase £ 3.500 ao longo de 18 meses de trabalho duro. Entre outros esforços de angariação de fundos, a jovem de 16 anos, com a ajuda do resto da família, vendia pastelaria, lavava carros e escrevia à junta de freguesia local a pedir patrocínio.

No entanto, suas previsões acabaram longe da realidade catastrófica – uma “tempestade perfeita” de falhas, incluindo falta de comida e instalações médicas, banheiros e chuveiros “imundos” e uma “infestação” de mosquitos que causaram picadas “graves”. , sua mãe disse.

O acampamento de escoteiros já foi colocado antes do furacão

Scouts, de East Midlands, disseram que sua mãe estava “muito animada” para viajar para a Coreia do Sul para estar com mais de 40.000 escoteiros de mais de 150 países. “Ela é muito extrovertida e estava realmente interessada em conhecer outros escoteiros de todo o mundo.”

Mas a mulher de 45 anos disse que o evento causou dor de cabeça quando o voo de sua filha pousou.Os jovens e voluntários foram forçados a passar uma noite extra em um hotel na capital, Seul, porque foram informados de que o acampamento em Saemangeum era. não está pronto para eles.

O grupo foi finalmente transferido para o local na última quarta-feira, dia em que a Coreia do Sul também elevou seu alerta de clima quente para o nível “perigoso” mais alto pela primeira vez em quatro anos. Centenas de participantes do acampamento desenvolveram doenças relacionadas ao calor nos dias seguintes em meio a temperaturas de 38 graus Celsius.

A mãe de Scout disse: “Muito se falou sobre as razões por trás do fracasso devido à onda de calor, mas na realidade esta foi apenas a última parte da tempestade perfeita. Não acho que o local tenha piorado, foi ruim em primeiro.”

Ela falou da falta de instalações médicas adequadas e da alimentação “escassada”, com os jovens comendo um mero pãozinho no almoço e os com necessidades alimentares “sofrendo porque não têm nada”. Ela disse que a única água fresca disponível era morna e uma caminhada de 15 minutos sob o sol quente.

Os escoteiros britânicos foram o primeiro grupo a deixar o acampamento em Pawan (AP)

Os banheiros foram descritos como “sujos”, sem sabão disponível para os presentes lavarem as mãos, enquanto os banheiros estavam alagados e sujos. “O local também estava infestado de mosquitos e outros insetos, e muitos dos batedores sofreram picadas graves”, disse ela, acrescentando que o terreno estava inundado, obrigando os batedores a armar suas barracas em paletes.

“Os olheiros tentaram ser positivos porque os capitães prometeram que as coisas iriam melhorar”, disse o técnico de 45 anos. “Mas minha filha deixou de se corresponder comigo todos os dias em Seul, empolgada com o que eles estavam fazendo, e ficou muito frustrada por não haver nada para fazer.” Ela falou sobre como todas as atividades ao ar livre foram canceladas devido às altas temperaturas, pelas quais os organizadores foram criticados pelos pais e pelo público por não antecipá-los.

Então, quando centenas de crianças adoeceram, o governo sul-coreano inicialmente insistiu que o evento era seguro o suficiente para acontecer. As autoridades canalizaram recursos para manter a continuidade do acampamento, acrescentando equipe médica, ônibus com ar-condicionado, toldos militares e centenas de trabalhadores para manter os banheiros e chuveiros. O governador da província, Kim Kwan-young, pediu desculpas mais tarde no domingo por não ter se preparado bem.

Apenas três dias após o início do acampamento, Scouts UK retirou mais de 4.000 pessoas do evento na sexta-feira. O executivo-chefe da empresa, Matt Hyde, disse mais tarde que a decisão foi tomada devido a preocupações “extremas” de saúde e segurança, após preocupações com altas temperaturas, bem como problemas com alimentos e falta de higiene.

Os pais criticaram o evento por uma série de questões (AP)

East Midlands Scott deixou o acampamento com sua unidade no sábado e voou de volta para Seul, disse sua mãe, onde teve que dormir no chão da sala de conferências de um hotel porque inicialmente não havia quartos suficientes disponíveis. A jovem de 16 anos recebeu um quarto no domingo, onde ficará e continuará as atividades do acampamento até chegar em casa no Reino Unido em sua data de término original de 13 de agosto.

A mãe do adolescente descreveu a retirada como uma “verdadeira vergonha”, especialmente devido aos limites de idade do jovem. Como acontece a cada quatro anos para os escoteiros entre 14 e 18 anos, essa era realmente a única chance de sua filha participar do acampamento.

Mas, apesar de sua “decepção”, a mulher de 46 anos disse: “Apoio totalmente a decisão dos escoteiros no Reino Unido de deixar o acampamento, pois havia preocupações de segurança claramente significativas. Acho que há perguntas a serem respondidas sobre como eles foram capazes de escoteiros de ir para o acampamento em uma quarta-feira, quando claramente não era seguro.”

quando abordado O Independente Sobre as críticas ao acampamento, a Organização Mundial do Movimento Escoteiro compartilhou a seguinte declaração.

Ahmad Alhendawi, secretário-geral da Organização Mundial do Movimento Escoteiro, disse: “Quase 40.000 participantes já partiram com segurança do local do 25º Jamboree Mundial em SaeManGeum e serão transferidos para vários locais em Seul e arredores antes da chegada prevista. do tufão Khanun.

O governo coreano, com o apoio de centenas de escoteiros voluntários no local, facilitou a saída bem-sucedida dos participantes para garantir que todos deixassem o acampamento com segurança.

“Os escoteiros mostraram mais uma vez verdadeira liderança, determinação e trabalho em equipe diante da adversidade, e colocaram suas habilidades em bom uso durante esta situação difícil”, disse ele, acrescentando: “É decepcionante que essas condições climáticas adversas nos tenham forçado a mudar nossos planos.”