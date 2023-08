Clique no play para ouvir este artigo expresso pela inteligência artificial.

KYIV – A Rússia está intensificando suas ofensivas na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, com o objetivo de recuperar o território perdido durante a impressionante contra-ofensiva da Ucrânia no outono passado.

Com a Ucrânia agora empurrada para a frente sul, com Kiev libertando assentamentos e destruindo a logística russa, as forças invasoras do Kremlin estão mirando agressivamente em Kobyansk, um importante centro logístico na região de Kharkiv.

A renovada ofensiva russa ocorre em um momento em que os combates no leste da Ucrânia estão paralisados ​​em uma guerra de desgaste, com ambos os lados lutando para obter ganhos significativos. Os contra-ataques ucranianos estão enfrentando posições russas fortemente fortificadas, já que as forças russas estão aprendendo lições de sua eliminação total em setembro passado, quando a Ucrânia invadiu a região de Kharkiv. Em meio a um impasse no sul e no leste, as forças do Kremlin estão se dirigindo para uma grande ofensiva no nordeste.

“Os russos pretendem retomar a região de Kharkiv para vingar sua perda no ano passado”, disse Serhiy Chervaty, porta-voz do Comando das Forças Armadas da Ucrânia Oriental, ao Politico. “Mas estamos prontos, conhecemos seus planos, construímos uma forte linha de defesa. Além disso, os russos enfrentarão um exército sob o comando de um dos mais experientes generais ucranianos – Sirsky.

Comandante das Forças Terrestres Ucranianas, General Oleksandr Sersky estava atrás O rápido sucesso ucraniano no ano passado na região de Kharkiv, expulsando os ocupantes russos em um contra-ataque relâmpago. frente russa desabou Em poucos dias, as cidades, incluindo Kobyansk, estavam de volta ao controle ucraniano.

Chervaty disse que a Rússia realizou 16 ataques aéreos e bombardeou posições ucranianas 559 vezes na frente nordeste nas últimas 24 horas. Os russos atacaram quatro assentamentos na região de Kharkiv, duas aldeias na região vizinha de Luhansk e três na região de Donetsk. O inimigo também tentou invadir as posições das forças de defesa. Houve três ataques na direção de Kobyansk.

O intenso bombardeio russo forçou as autoridades regionais de Kharkiv a considerar a evacuação de mais de 11.000 pessoas de 53 assentamentos da linha de frente, Ele disse Oleh Senigubov, governador da região de Kharkiv. No último dia, a Rússia bombardeou pesadamente áreas povoadas nas regiões de Bohodukhiv, Kharkiv, Chuhiv, Izyum e Kubyansk usando bombas aéreas guiadas e outras armas.

Até o momento, Sinigubov adicionadoAs ofensivas russas não tiveram sucesso na região de Kharkiv.